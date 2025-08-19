दो करोड़ की शराब लदे दो ट्रक जब्त, गुजरात ले जा रहे थे पंजाबी पैग

हनुमानगढ़. पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ सोमवार तडक़े बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब दो करोड़ रुपए की पंजाब निर्मित बीयर बरामद की। डीएसटी के सहयोग से टाउन थाना पुलिस ने कोहला के पास भारतमाला रोड पर दो अलग-अलग कार्रवाई में दो ट्रकों से कुल 2800 पेटी शराब जब्त की। इनमें 33600 बोतलें भरी हुई थी। पुलिस ने दोनों ट्रकों के चालक सहित तीन जनों को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ शुरू कर दी है।
जिला पुलिस अधीक्षक हरीशंकर यादव ने बताया कि एएसपी जनेश तंवर एवं डीएसपी मिनाक्षी के सुपरविजन में टाउन थाना प्रभारी सुभाषचंद्र कच्छावा ने मय टीम यह कार्रवाई अंजाम दी। एसआई ज्योति ने भारतमाला एक्सप्रेसवे पर कोहला के पास नाकाबंदी के दौरान एक ट्रक आरजे 15 जीए 5237 से किंगफिशर पावर स्ट्रोंग बीयर की 1400 पेटियां जब्त की जिनमें कुल 16800 बोतल थी। आरोपी ट्रक चालक जाकब खान पुत्र मोहम्मद खान निवासी गांव अडाबला तहसील फतेहगढ़ जिला जैसलमेर तथा सायर पुत्र फतन खान निवासी गांव सोढ़ात, झिंझियाली जिला जैसलमेर को गिरफ्तार कर लिया गया।
दूसरी कार्रवाई में सउनि सोहनलाल ने भारतमाला रोड पर ट्रक आरजे 04 जीए 7672 से किंगफिशर पावर स्ट्रोंग बीयर की 1400 पेटियां जब्त की जिनमें कुल 16800 बोतल थी। पुलिस ने शराब जब्त कर चालक खेराजराम पुत्र नवलाराम बेनीवाल निवासी गांव उदेकातला महाबार पिथल हाल मरकला गाला, जिला बाडमेर को गिरफ्तार किया गया। कार्रवाई करने वाली पुलिस टीम में हैड कांस्टेबल रामकुमार, कांस्टेबल प्रदीप, महादेव, राकेश, सेठूराम, जयकिशन, हैड कांस्टेबल रामप्रसाद, कांस्टेबल चेतनप्रकाश व सउनि कमलजीत सिंह शामिल रहे। विशेष भूमिका कांस्टेबल हरीश कुमार एवं सुलेन्द्र कुमार की रही।