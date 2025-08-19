Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

हनुमानगढ़

दो करोड़ की शराब लदे दो ट्रक जब्त, गुजरात ले जा रहे थे पंजाबी पैग

भारतमाला रोड से तस्करी कर ले जा रहे पंजाब निर्मित शराब, दो अलग-अलग कार्रवाई में तीन जने गिरफ्तार, शराब के लदान एवं डिलीवरी के संबंध में आरोपियों से पूछताछ में जुटी पुलिस

हनुमानगढ़

Adrish Khan

Aug 19, 2025

Two trucks loaded with liquor worth two crores seized, were taking Punjabi drinks to Gujarat
Two trucks loaded with liquor worth two crores seized, were taking Punjabi drinks to Gujarat

हनुमानगढ़. पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ सोमवार तडक़े बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब दो करोड़ रुपए की पंजाब निर्मित बीयर बरामद की। डीएसटी के सहयोग से टाउन थाना पुलिस ने कोहला के पास भारतमाला रोड पर दो अलग-अलग कार्रवाई में दो ट्रकों से कुल 2800 पेटी शराब जब्त की। इनमें 33600 बोतलें भरी हुई थी। पुलिस ने दोनों ट्रकों के चालक सहित तीन जनों को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ शुरू कर दी है।
जिला पुलिस अधीक्षक हरीशंकर यादव ने बताया कि एएसपी जनेश तंवर एवं डीएसपी मिनाक्षी के सुपरविजन में टाउन थाना प्रभारी सुभाषचंद्र कच्छावा ने मय टीम यह कार्रवाई अंजाम दी। एसआई ज्योति ने भारतमाला एक्सप्रेसवे पर कोहला के पास नाकाबंदी के दौरान एक ट्रक आरजे 15 जीए 5237 से किंगफिशर पावर स्ट्रोंग बीयर की 1400 पेटियां जब्त की जिनमें कुल 16800 बोतल थी। आरोपी ट्रक चालक जाकब खान पुत्र मोहम्मद खान निवासी गांव अडाबला तहसील फतेहगढ़ जिला जैसलमेर तथा सायर पुत्र फतन खान निवासी गांव सोढ़ात, झिंझियाली जिला जैसलमेर को गिरफ्तार कर लिया गया।
दूसरी कार्रवाई में सउनि सोहनलाल ने भारतमाला रोड पर ट्रक आरजे 04 जीए 7672 से किंगफिशर पावर स्ट्रोंग बीयर की 1400 पेटियां जब्त की जिनमें कुल 16800 बोतल थी। पुलिस ने शराब जब्त कर चालक खेराजराम पुत्र नवलाराम बेनीवाल निवासी गांव उदेकातला महाबार पिथल हाल मरकला गाला, जिला बाडमेर को गिरफ्तार किया गया। कार्रवाई करने वाली पुलिस टीम में हैड कांस्टेबल रामकुमार, कांस्टेबल प्रदीप, महादेव, राकेश, सेठूराम, जयकिशन, हैड कांस्टेबल रामप्रसाद, कांस्टेबल चेतनप्रकाश व सउनि कमलजीत सिंह शामिल रहे। विशेष भूमिका कांस्टेबल हरीश कुमार एवं सुलेन्द्र कुमार की रही।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

19 Aug 2025 11:43 am

Hindi News / Rajasthan / Hanumangarh / दो करोड़ की शराब लदे दो ट्रक जब्त, गुजरात ले जा रहे थे पंजाबी पैग

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.