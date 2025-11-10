हापुड़ में 50 हजार का इनामी हसीन ढेर, 24 से ज्यादा केसों में था वांछित, मुठभेड़ में मारा गया

मामला कपूरपुर थाना क्षेत्र का है। रात करीब 11 बजे के आसपास डायल 112 पर सूचना मिली कि कुछ लोग प्रतिबंधित पशुओं को गाड़ियों में भरकर तस्करी के लिए ले जा रहे हैं। सूचना मिलते ही इंस्पेक्टर विनोद पांडेय अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और इलाके की घेराबंदी कर दी। पुलिस को देखते ही कार सवार बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोलियां चलाईं। इस दौरान एक गोली हसीन को लगी और वह वहीं गिर गया, जबकि उसके साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए।