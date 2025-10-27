Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

हापुड़

बीमे के खेल में पारिवारिक कत्लों की खौफनाक कहानी, 50 करोड़ के बीमे के लिए मां, बहू और पिता का मर्डर, ऐसे सामने आया सच

Hapur News: मेरठ और हापुड़ से सामने आई एक चौंकाने वाली कहानी में बेटे ने 50 करोड़ के बीमे के लिए अपने ही परिवार को मौत के घाट उतार दिया। मां, बहू और आखिर में पिता की हत्या कर उन्हें सड़क हादसा दिखाया गया। अब हापुड़ पुलिस ने केस को दोबारा खोलते हुए हत्या की धारा जोड़ दी है।

3 min read
Google source verification

हापुड़

image

Mohd Danish

Oct 27, 2025

insurance murder case hapur 50 crore fraud

बीमे के खेल में पारिवारिक कत्लों की खौफनाक कहानी | AI Generated Image

Insurance murder case in Hapur: मेरठ के गंगानगर में रहने वाले मुकेश सिंघल का परिवार खुशहाल जीवन बिता रहा था। पत्नी प्रभा देवी, बेटा विशाल और बहू एकता के साथ सबकुछ सामान्य था। लेकिन 2017 में अचानक आई एक घटना ने पूरे परिवार की तस्वीर बदल दी। प्रभा देवी सड़क हादसे में घायल हुईं और इलाज के दौरान आनंद अस्पताल में उनकी मौत हो गई। परिवार अभी इस सदमे से उबर भी नहीं पाया था कि कुछ साल बाद फिर एक नई त्रासदी ने दरवाजा खटखटाया।

बहू की मौत की खौफनाक साजिश

2022 में मुकेश की बहू एकता की अचानक तबीयत बिगड़ी। उसे भी मेरठ के आनंद अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के बाद छुट्टी मिल गई, लेकिन अगले ही दिन रात में उसकी मौत हो गई। परिवार ने इसे सामान्य घटना समझा, लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। ये मौतें दरअसल एक खौफनाक साजिश का हिस्सा थीं, जिसे खुद घर के बेटे ने रचा था।

मार्च 2024: पिता की मौत बनी बीमा ठगी की नई कड़ी

मार्च 2024 में मुकेश सिंघल हापुड़ गए, जहां सड़क हादसे में उन्हें मामूली चोटें आईं। उन्हें हापुड़ के नवजीवन अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन बेटे विशाल ने उसी रात मेरठ के आनंद अस्पताल में शिफ्ट कराया। कुछ ही घंटों बाद इलाज के दौरान मुकेश की मौत हो गई। अब पुलिस ने खुलासा किया है कि यह हादसा नहीं बल्कि सुनियोजित हत्या थी, जिसका मकसद था 50 करोड़ का बीमा क्लेम।

संभल पुलिस ने खोली बीमा फ्रॉड की परतें, सामने आया हत्याओं का नेटवर्क

संभल की ASP अनुकृति शर्मा की टीम ने जब 100 करोड़ से ज्यादा के बीमा फर्जीवाड़े का नेटवर्क पकड़ा, तब कई पुराने केसों की जांच दोबारा शुरू हुई। इन्हीं में मुकेश सिंघल का केस सामने आया। बीमा कंपनियों ने पाया कि इस केस में कुल 50 करोड़ का बीमा था और लगभग 39 करोड़ का क्लेम किया गया था, जिसमें से एक कंपनी ने डेढ़ करोड़ रुपए विशाल सिंघल को भी दे दिए थे।

बीमा इन्वेस्टिगेटर से हत्यारा बना बेटा

IPS अनुकृति शर्मा ने बताया कि विशाल सिंघल पहले बीमा इन्वेस्टिगेटर रह चुका था। उसे बीमा प्रक्रिया की बारीक समझ थी। इसी ज्ञान का इस्तेमाल उसने खुद के परिवार को खत्म करने में किया। पहले उसने मां की मौत को भी सड़क हादसे के रूप में दिखाया और अब पिता की मौत के लिए 3 साल इंतजार किया ताकि बीमा अवधि पूरी हो जाए और कोई सवाल न उठे।

3 साल इंतजार कर रची पिता की मौत की साजिश

विशाल ने पिता को मारने के लिए तीन साल तक प्लानिंग की। जब सभी पॉलिसी की अवधि पूरी हुई, तब 27 मार्च 2024 को हत्या की तारीख तय की। पहले हापुड़ में हल्का एक्सीडेंट कराया गया, फिर पिता को आनंद अस्पताल लाया गया। यहां डॉक्टर और मैनेजर की मदद से तकिए से मुंह दबाकर पिता की हत्या की गई। बदले में डॉक्टर को 1 लाख और मैनेजर को 50 हजार रुपए दिए गए।

पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में फर्जीवाड़ा

बीमा कंपनी के प्रतिनिधि ने 1 अप्रैल को मुकेश की फोटो खींची थी, जिसमें सिर पर कोई चोट नहीं थी। लेकिन 2 अप्रैल को पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में 6 से 8 सेमी गहरे घाव का जिक्र आया। रिपोर्ट में मौत का कारण सिर की चोट बताया गया। जांच में खुलासा हुआ कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में हेराफेरी कराई गई थी, ताकि हत्या को एक्सीडेंट दिखाया जा सके।

हत्या से पहले बेटे ने खरीदी चार लग्जरी कारें

IPS अनुकृति ने बताया कि पिता की मौत से दो महीने पहले विशाल ने लोन पर चार महंगी कारें खरीदी थीं। 25 जनवरी से 6 फरवरी के बीच ली गईं इन कारों का पूरा बीमा भी कराया गया था। इससे साबित हुआ कि हत्या से पहले वह आर्थिक सुरक्षा की प्लानिंग कर चुका था।

अब हापुड़ पुलिस ने एक्सीडेंट केस दोबारा खोला, हत्या की धारा जोड़ी

पहले यह केस एक्सीडेंट बताकर बंद कर दिया गया था। लेकिन जब संभल पुलिस ने ठोस सबूत दिए, तब हापुड़ पुलिस ने कोर्ट से अनुमति लेकर केस री-ओपन किया। अब हत्या की धारा जोड़ दी गई है। विशाल सिंघल, उसके जीजा संजय और दोस्त सतीश तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है।

बीमा कंपनियों ने भी जताया था शक, मेरठ SSP से की थी शिकायत

बीमा कंपनियों ने 2024 में ही मेरठ SSP को शिकायत दी थी कि यह मामला एक्सीडेंट नहीं, हत्या का है। उन्होंने डॉक्टरों के बयान दर्ज कराए जिनमें कहा गया कि हॉस्पिटल रिपोर्ट और पोस्टमॉर्टम में विरोधाभास है। जांच अधिकारी ने रिपोर्ट में लिखा कि विशाल का अपनी पत्नी से विवाद था और उसके खिलाफ हत्या का संदेह पहले से था।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

crime

crime news

crimenews

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

27 Oct 2025 12:23 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Hapur / बीमे के खेल में पारिवारिक कत्लों की खौफनाक कहानी, 50 करोड़ के बीमे के लिए मां, बहू और पिता का मर्डर, ऐसे सामने आया सच

बड़ी खबरें

View All

हापुड़

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक यहां लगेगा ‘मिनी कुंभ’, सीएम ने देखी व्यवस्थाएं, 50 लाख श्रद्धालु पहुंचने का अनुमान

हापुड़

दिन और रात में बदल रहा तापमान कर रहा बीमार! हापुड़ में बढ़ी ठंड

hapur
हापुड़

ट्रक के कुचलने से क्षत-विक्षत हुआ शव… पति के सामने पड़ा धड़कता रहा पत्नी का दिल

हापुड़

फर्राटा भर रही बस डिवाइडर से टकराई, रेलिंग तोड़ गंगा पुल पर हवा में लटकी, 16 यात्री थे सवार

हापुड़

ऐसी कैसी ‘खातिरदारी’? ससुराल वालों ने दामाद को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा; जबरदस्ती मुंह खोलकर….

dispute with wife led to his in laws chasing down and beating
हापुड़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.