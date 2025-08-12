50 हजार की रिश्वत लेते PWD का जेई गिरफ्तार ऑफिस छोड़कर भागा AE विभाग में मचा हड़कंप

हापुड़ जिले के रहने वाले विभाग के एक ठेकेदार ने मेरठ स्थित एंटी करप्शन टीम से संपर्क कर बताया कि पीडब्ल्यूडी विभाग में तैनात JE अशोक कुमार और AE संजय कुमार उससे लगातार भुगतान के एवज में रिश्वत देने का दबाव बना रहे हैं। शिकायतकर्ता ठेकेदार संदीप कुमार ने बताया कि उसने जून महीने में 4.50 लाख रुपये का टेंडर कार्य पूरा किया था। जिसके बाद विभाग की ओर से केवल 3.36 लाख रुपये का भुगतान किया गया। शेष राशि को रोक लिया गया। उस पैसे भुगतान के लिए अधिकारियों ने 50 हजार रुपये की मांग की। एंटी करप्शन टीम ने मामले की गंभीरता को देखते हुए योजना बनाकर कार्रवाई की। जैसे ही JE अशोक कुमार ने रिश्वत की रकम ली। टीम ने उसे रंगे हाथों दबोच लिया। छापेमारी के दौरान AE संजय कुमार मौके से भाग निकला। सूचना मिलते ही बाबूगढ़ पुलिस भी मौके पर पहुंची। आरोपी JE को थाने ले जाया गया। फिलहाल एंटी करप्शन टीम मामले की जांच में जुटी है। और फरार AE की तलाश की जा रही है। इस कार्रवाई से विभाग में हड़कंप मच गया है। यह मामला सरकारी तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार की गंभीर तस्वीर पेश करता है।