यूट्यूबर वंशिका ने अपनी मां को पीटा, पिता पर चप्पल चलाई, मकान हड़पने की कोशिश

वंशिका हापुड़ एक क्रिएटर हैं। वह सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों का मनोरंजन करती हैं। उनके कई हरियाणवी गाने भी आ चुके हैं। वंशिका सोशल मीडिया की दुनिया में एक लोकप्रिय चेहरा हैं। उनका Vanshika Hapur के नाम से यूट्यूब चैनल है। यूट्यूब पर वंशिका के 1.89 लाख सब्सक्राइबर्स, इंस्टाग्राम पर 7.42 लाख फॉलोअर्स, फेसबुक पर 1.3 मिलियन फॉलोअर्स हैं। वंशिका अपने चैनल पर हरियाणवी गानों और थार कार के साथ शूट किए गए ब्लॉग्स के लिए जानी जाती है। अगस्त 2022 में शुरू हुए चैनल पर अब तक 210 से अधिक वीडियो अपलोड हो चुके हैं।