Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

हापुड़

यूट्यूबर वंशिका ने अपनी मां को पीटा, पिता पर चप्पल चलाई, मकान हड़पने की कोशिश

Youtuber Vanshika Hapur News : सोशल मीडिया पर लोकप्रिय वंशिका हापुड़ का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में वह अपनी मां से मारपीट और गंदी-गंदी गालियां देती दिखाई दे रही हैं। वंशिका की मां ने पुलिस को शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है।

2 min read
Google source verification

हापुड़

image

Avaneesh Kumar Mishra

Nov 06, 2025

वंशिका हापुड़, PC- Vanshika Hapur Instagram

हापुड़ : सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर्स वाली यूट्यूबर वंशिका हापुड़ इस समय तेजी से वायरल हैं। वायरल होने की वजह उनकी रील और म्यूजिक वीडियो नहीं बल्कि अपनी ही मां से मारपीट कर रही हैं। वीडियो में वह मां से मारपीट कर रही हैं और उन्हें भद्दी-भद्दी गालियां भी दे रही हैं। दोनों में बाल पकड़कर मारपीट होती है। विवाद का कारण प्लॉट और मकान बताया जा रहा है।

पहले जानिए कौन हैं वंशिका हापुड़

वंशिका हापुड़ एक क्रिएटर हैं। वह सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों का मनोरंजन करती हैं। उनके कई हरियाणवी गाने भी आ चुके हैं। वंशिका सोशल मीडिया की दुनिया में एक लोकप्रिय चेहरा हैं। उनका Vanshika Hapur के नाम से यूट्यूब चैनल है। यूट्यूब पर वंशिका के 1.89 लाख सब्सक्राइबर्स, इंस्टाग्राम पर 7.42 लाख फॉलोअर्स, फेसबुक पर 1.3 मिलियन फॉलोअर्स हैं। वंशिका अपने चैनल पर हरियाणवी गानों और थार कार के साथ शूट किए गए ब्लॉग्स के लिए जानी जाती है। अगस्त 2022 में शुरू हुए चैनल पर अब तक 210 से अधिक वीडियो अपलोड हो चुके हैं।

घर और प्रापर्टी से जुड़ा है मामला

वंशिका की मां ने बताया कि वंशिका ने अपना यूट्यूब चैनल नई मंडी के रहने वाले हिमांशु को संभालने के लिए दिया था। लेकिन, अब उसने वंशिका के यूट्यूब पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। वंशिका उसके साथ ही उसके घर में रहती है। प्रापर्टी और कार सारा कुछ हिमांशु के नाम पर ही लेती है। वंशिका अब इस घर के साथ-साथ एक प्लॉट को भी हड़पना चाह रही हैं। वंशिका की मां बंटी का कहना है कि हिमांशु वंशिका को परिवार के खिलाफ भड़का रहा है।

1 मिनट 50 सेकेंड का है वायरल वीडियो

वंशिका और उसकी मां के बीच वायरल वीडियो करीब 1 मिनट 50 सेकंड का है। इसमें वंशिका अपनी मां से कहती सुनाई देती हैं प्लॉट मेरा, मकान मेरा, चीजें मेरी तो तुम बेटे की बिचौलिया क्यों बन रही हो? इसके जवाब में मां शांत रहने की कोशिश करती हैं, लेकिन बहस बढ़ते-बढ़ते धक्का-मुक्की में बदल जाती है। वंशिका मां को धक्का देती हैं और दोनों एक-दूसरे के बाल पकड़कर जमीन पर गिर जाती हैं। बीच-बचाव के लिए मौजूद व्यक्ति दोनों को छुड़ाने की कोशिश करता है।

वंशिका की मां ने दी पुलिस को तहरीर

वंशिका की मां ने आरोप लगाया है कि बेटी ने उन्हें धक्का दिया, मारपीट की। इसके साथ ही धमकी भी दी। पुलिस ने बताया कि मामला परिवारिक विवाद का है। दोनों पक्षों को बुलाकर पूछताछ की जा रही है और वीडियो की भी जांच हो रही है।

ये भी पढ़ें

आजम खान के बेटे अब्दुल्ला को बड़ा झटका, फर्जी पासपोर्ट मामले में FIR रद्द करने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार
रामपुर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

06 Nov 2025 07:17 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Hapur / यूट्यूबर वंशिका ने अपनी मां को पीटा, पिता पर चप्पल चलाई, मकान हड़पने की कोशिश

बड़ी खबरें

View All

हापुड़

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

हापुड़ में कार्तिक पूर्णिमा के बाद पुलिस पर हमला, दरोगा समेत तीन घायल; श्रद्धालुओं ने पुलिसकर्मियों को डंडों से पीटा

hapur kartik purnima polic attack devotees
हापुड़

बीमे के खेल में पारिवारिक कत्लों की खौफनाक कहानी, 50 करोड़ के बीमे के लिए मां, बहू और पिता का मर्डर, ऐसे सामने आया सच

insurance murder case hapur 50 crore fraud
हापुड़

30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक यहां लगेगा ‘मिनी कुंभ’, सीएम ने देखी व्यवस्थाएं, 50 लाख श्रद्धालु पहुंचने का अनुमान

हापुड़

दिन और रात के तापमान में बढ़ा अंतर ! हापुड़ में बढ़ी ठंड

Hapur weather
हापुड़

ट्रक के कुचलने से क्षत-विक्षत हुआ शव… पति के सामने पड़ा धड़कता रहा पत्नी का दिल

हापुड़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.