Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

हापुड़

फर्राटा भर रही बस डिवाइडर से टकराई, रेलिंग तोड़ गंगा पुल पर हवा में लटकी, 16 यात्री थे सवार

यूपी के हापुड़ में एक बस गंगा पुल पर अनियंत्रित होकर हवा में लटक गई। बस में करीब 16 यात्री सवार थे। सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया।

less than 1 minute read

हापुड़

image

Avaneesh Kumar Mishra

Oct 04, 2025

हापुड़ : उत्तर प्रदेश के हापुड़ में एक अनियंत्रित बस पुल पर हवा में लटक गई। हापुड़ के ब्रजघाट स्थित गंगा पुल पर रामपुर से दिल्ली जा रही रोडवेज बस अनियंत्रित होकर रेलिंग तोड़ते हुए आधी हवा में लटक गई, बस में सवार 16 यात्रियों की सांसें अटक गईं। गनीमत रही कि सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया।

शनिवार शाम करीब 5:30 बजे रामपुर डिपो की रोडवेज बस, जो दिल्ली की ओर जा रही थी, ब्रजघाट गंगा पुल पर पहुंची। चालक अनूप सिंह के अनुसार, बस की रफ्तार तेज होने के कारण संतुलन बिगड़ गया और वह अनियंत्रित हो गई। बस ने पुल के बीच में डिवाइडर पर बनी रेलिंग को तोड़ दिया और आधी हिस्सा हवा में लटक गया। पुल के नीचे गंगा नदी का गहरा पानी बह रहा था, जिससे बड़ा हादसा होते-होते बच गया।

बस में 16 यात्री थे सवार

बस में 16 यात्री सवार थे, जिनमें चीख-पुकार मच गई। आसपास के लोग दौड़ पड़े और सूचना मिलते ही हापुड़ जिले की पुलिस टीम मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों की मदद से यात्रियों को धीरे-धीरे बस से बाहर निकाला गया। कोई घायल नहीं हुआ। बस को पुल से उतारने के लिए क्रेन बुलाई गई, जिसमें कई घंटे लग गए। इस दौरान हाईवे पर वाहनों की लंबी कतार लग गई और जाम की स्थिति बन गई।

सीओ अंजलि कटारिया ने बताया, 'हादसा ब्रजघाट गंगा पुल पर हुआ। सभी यात्री सुरक्षित हैं। जांच जारी है।' घटनास्थल पर वायरल वीडियो में बस का लटका हुआ नजारा साफ दिखाई दे रहा है, जो देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं।

ये भी पढ़ें

शादी की पहली रात पर 75 साल के दूल्हे की मौत का मामला, चौंकाने वाली पोस्टमार्टम रिपोर्ट, दवाएं और शराब बनी वजह!
जौनपुर

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

04 Oct 2025 07:58 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Hapur / फर्राटा भर रही बस डिवाइडर से टकराई, रेलिंग तोड़ गंगा पुल पर हवा में लटकी, 16 यात्री थे सवार

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

हापुड़

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

ऐसी कैसी ‘खातिरदारी’? ससुराल वालों ने दामाद को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा; जबरदस्ती मुंह खोलकर….

dispute with wife led to his in laws chasing down and beating
हापुड़

दो गज जमीन के लिए बड़े भाई का बेरहमी से कत्ल, पहले पीट-पीटकर किया अधमरा, फिर कुल्हाड़ी से मार डाला

crime, lucknow news, hindi news, up news
हापुड़

पांच घंटे का ऑपरेशन, रोगी के पेट से निकली 28 चम्मच 19 टूथब्रश और 2 पैन

hapur opration
हापुड़

आशिक को थी पैसे की जरुरत… शादीशुदा प्रेमिका ने घर में ही डाला डाका, गहने और कैश किया पार

हापुड़

बड़ी खबर: बंद हो चुके 500 और 1000 के करीब 80 लाख नोट बरामद; आरोपियों का RBI से कनेक्शन?

uttar pradesh crime
हापुड़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.