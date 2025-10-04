फर्राटा भर रही बस डिवाइडर से टकराई, रेलिंग तोड़ गंगा पुल पर हवा में लटकी, 16 यात्री थे सवार

हापुड़ : उत्तर प्रदेश के हापुड़ में एक अनियंत्रित बस पुल पर हवा में लटक गई। हापुड़ के ब्रजघाट स्थित गंगा पुल पर रामपुर से दिल्ली जा रही रोडवेज बस अनियंत्रित होकर रेलिंग तोड़ते हुए आधी हवा में लटक गई, बस में सवार 16 यात्रियों की सांसें अटक गईं। गनीमत रही कि सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया।
शनिवार शाम करीब 5:30 बजे रामपुर डिपो की रोडवेज बस, जो दिल्ली की ओर जा रही थी, ब्रजघाट गंगा पुल पर पहुंची। चालक अनूप सिंह के अनुसार, बस की रफ्तार तेज होने के कारण संतुलन बिगड़ गया और वह अनियंत्रित हो गई। बस ने पुल के बीच में डिवाइडर पर बनी रेलिंग को तोड़ दिया और आधी हिस्सा हवा में लटक गया। पुल के नीचे गंगा नदी का गहरा पानी बह रहा था, जिससे बड़ा हादसा होते-होते बच गया।
बस में 16 यात्री सवार थे, जिनमें चीख-पुकार मच गई। आसपास के लोग दौड़ पड़े और सूचना मिलते ही हापुड़ जिले की पुलिस टीम मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों की मदद से यात्रियों को धीरे-धीरे बस से बाहर निकाला गया। कोई घायल नहीं हुआ। बस को पुल से उतारने के लिए क्रेन बुलाई गई, जिसमें कई घंटे लग गए। इस दौरान हाईवे पर वाहनों की लंबी कतार लग गई और जाम की स्थिति बन गई।
सीओ अंजलि कटारिया ने बताया, 'हादसा ब्रजघाट गंगा पुल पर हुआ। सभी यात्री सुरक्षित हैं। जांच जारी है।' घटनास्थल पर वायरल वीडियो में बस का लटका हुआ नजारा साफ दिखाई दे रहा है, जो देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं।
