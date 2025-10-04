फर्राटा भर रही बस डिवाइडर से टकराई, रेलिंग तोड़ गंगा पुल पर हवा में लटकी, 16 यात्री थे सवार

शनिवार शाम करीब 5:30 बजे रामपुर डिपो की रोडवेज बस, जो दिल्ली की ओर जा रही थी, ब्रजघाट गंगा पुल पर पहुंची। चालक अनूप सिंह के अनुसार, बस की रफ्तार तेज होने के कारण संतुलन बिगड़ गया और वह अनियंत्रित हो गई। बस ने पुल के बीच में डिवाइडर पर बनी रेलिंग को तोड़ दिया और आधी हिस्सा हवा में लटक गया। पुल के नीचे गंगा नदी का गहरा पानी बह रहा था, जिससे बड़ा हादसा होते-होते बच गया।