ट्रक के कुचलने से क्षत-विक्षत हुआ शव… पति के सामने पड़ा धड़कता रहा पत्नी का दिल

हापुड़ : उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में एक दिल दहला देने वाली सड़क दुर्घटना ने पूरे इलाके को सन्नाटे में डुबो दिया। धौलाना थाना क्षेत्र के कपूरपुर इलाके में सपनावत मंदिर के पास बुधवार सुबह तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार दंपती को बुरी तरह कुचल दिया। हादसे में पत्नी आराधना तोमर (40) की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि पति हरिओम तोमर गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना इतनी भयानक थी कि महिला का शव चिथड़ों में बंट गया और उसका दिल सड़क पर बाहर गिरकर पति की आंखों के सामने धड़कता रहा। यह हादसा करवाचौथ के ठीक एक दिन पहले हुआ, जिससे परिवार में गहरा शोक व्याप्त हो गया।
थाना हाफिजपुर क्षेत्र के गांव भटियाना के निवासी हरिओम तोमर अपनी पत्नी आराधना के साथ बुधवार (9 अक्टूबर) सुबह करीब 9 बजे बाइक पर सवार होकर रिश्तेदारी में जा रहे थे। जैसे ही वे सपनावत मंदिर के पास पहुंचे, पीछे से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार दंपती सड़क पर लुढ़क पड़े और ट्रक के पहियों तले कुचल दिए गए। आराधना की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं हरिओम को गंभीर चोटें आईं।
हादसे के बाद आराधना का शव बुरी तरह क्षत-विक्षत हो गया। उनका दिल सड़क पर बाहर निकल आया और कुछ पलों तक धड़कता रहा, जो घायल पति हरिओम ने अपनी आंखों से देखा। यह दृश्य देखकर आसपास के लोग स्तब्ध रह गए।
दुर्घटना के बाद ट्रक चालक वाहन को मौके पर ही छोड़कर भाग निकला। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी निरीक्षक विनोद पाण्डेय पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने घायल हरिओम को तुरंत स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है और चालक की तलाश में छापेमारी शुरू कर दी है।
सीओ अनीता चौहान ने बताया, 'थाना हाफिजपुर क्षेत्र के गांव भटियाना निवासी हरिओम तोमर बुधवार की सुबह करीब नौ बजे अपनी पत्नी आराधना (40) के साथ बाइक पर सवार होकर रिश्तेदारी में जा रहे थे। सपनावत मंदिर के पास पहुंचने पर पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। दुर्घटना में पत्नी अराधना की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि पति हरिओम तोमर गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना के संबंध में अभी कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। तहरीर मिलने पर ट्रक चालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की जाएगी।'
