ट्रक के कुचलने से क्षत-विक्षत हुआ शव… पति के सामने पड़ा धड़कता रहा पत्नी का दिल

हापुड़ : उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में एक दिल दहला देने वाली सड़क दुर्घटना ने पूरे इलाके को सन्नाटे में डुबो दिया। धौलाना थाना क्षेत्र के कपूरपुर इलाके में सपनावत मंदिर के पास बुधवार सुबह तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार दंपती को बुरी तरह कुचल दिया। हादसे में पत्नी आराधना तोमर (40) की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि पति हरिओम तोमर गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना इतनी भयानक थी कि महिला का शव चिथड़ों में बंट गया और उसका दिल सड़क पर बाहर गिरकर पति की आंखों के सामने धड़कता रहा। यह हादसा करवाचौथ के ठीक एक दिन पहले हुआ, जिससे परिवार में गहरा शोक व्याप्त हो गया।