मौसम विभाग का पूर्वानुमान, 11, 12, 13 और 14 अक्टूबर को तूफानी बारिश का इन जिलों में अलर्ट

मौसम विभाग ने देश में भारी बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक, दक्षिणी पश्चिमी मानसून की वापसी शुरू हो चुकी है। फिलहाल, मानसून की वापसी रेखा अलीबाग, अहहल्यानगर, अकोला, र्बलपुर, वाराणसी से गुजर रही है। अगले 2 से 3 दिनों में मानसून की यह रेखा यूपी, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के और हिस्सों में पहुंचेगी, जिसकी वजह से भारी बारिश होगी। इसको लेकर मौसम विभाग ने यूपी, उत्तराखंड, एमपी, ओडिसा और महाराष्ट्र में जोरदार बारिश का अलर्ट जारी किया है।
मौसम विभाग ने यूपी में 11, 12 और 13 अक्टूबर को भारी बारिश की संभावना है। इसको लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 30 से 40 किमी की स्पीड से हवा चलने की भी संभावना है।
मौसम विभाग के मुताबिक, बलिया, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, हाथरस, कासगंज, सीतापुर, बहराइच, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, अलीगढ़, बंदायू, बुलंदशहर, संभल, हापुड़, अमरोहा, मेरठ, बिजनौर आदि जिलों में 10 से 13 अक्टूबर को बारिश हो सकती है। इस दौरान हवा 30 से 50 किमी/घंटा की स्पीड से चलने की संभावना है। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश ने यूपी के मथूरा और नोएडा समेत कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बना दिए हैं।
पूर्वी भारत के ओडिशा में 10 से 12 अक्टूबर के बीच कई स्थानों पर तूफानी बारिश की संभावना जताई गई है। उत्तर-पूर्व भारत के असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 10 और 13 अक्टूबर के बीच भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वहीं उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। मौसम विभाग ने इन क्षेत्रों के किसानों और स्थानीय प्रशासन को सतर्क रहने की सलाह दी है।
IMD के अनुसार, केरल और तमिलनाडु में 10 से 14 अक्टूबर, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश 10 से 13 अक्टूबर को भारी बारिश की संभावना है। वहीं, उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक, केरल और कर्नाटक में बहुत से बहुत भारी वर्षा (Very Heavy Rainfall) हो सकती है। इस दौरान बिजली गिरने की भी संभावना है।
भारत मौसम विभाग ने 10 से 14 अक्टूबर तक अंडमान सागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में तेज लहरों और आंधी की संभावना जताई है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है।
