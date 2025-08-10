‘राखी और मिठाई के पैसे दे दिए लेकिन….’ सीएम से लाड़ली बहनों ने ईमेल भेज मांगा अलग तोहफा

MP News: इस साल रक्षाबंधन के मौके अंचल की लाड़ली बहनों ने सीएम मोहन यादव और केंद्रीय सड़क व परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से हरदा खिरकिया स्टेट हाइवे (Khirkia-Harda highway) को फोरलेन में बदलने का उपहार ई मेल भेजकर मांगा है। खिरकिया की 100 से ज्यादा महिलाओं ने शुक्रवार को दोनों को ई-मेल किए। इन इमेल्स में कहा कि राखी, मिठाई के पैसे तो दे दिए, लेकिन खराब रोड के कारण जान जोखिम में डालकर कैसे जाएं। इधर निजी नर्सिंग होम, छात्र संगठनों सहित अन्य संगठनों का समर्थन बढ़ रहा है।
रागिनी वर्मा, सुशीला तिवारी ने कहा कि हरदा व टिमरनी तक जाना है, जल्दी वापस भी लौटना है। ट्रेन और बसों में पैर रखने की जगह नहीं है। घर में कार है, लेकिन पूरा रास्ता इतना ज्यादा खराब है कि त्योहार पर सुरक्षा का डर सताने लगता है। हरदा के सरकारी कॉलेज की छात्रा सुनीता, प्रजा, आस्था ने कहा कि वे रोज बस से हरदा पढ़ने जाती हैं। यहां आते आते और घर वापस जाने तक हालत खराब हो जाती है। यदि रोड के कारण हो रही तकलीफ परिजनों को बताएंगे तो वे पढ़ाई बंद करा देंगे। ऐसे में अफसर और नेताओं को रोड की सुध लेना चाहिए।
वहीँ, खिरकिया से हरदा रोज अपडाउन करने वाले प्रभाकर हरने, मुकेश धनगर ने बताया कि खस्ताहाल रास्ते से बाइक लेकर रोज आने जाने में रीढ़ की हडडी में दर्द हो गया। डॉक्टर ने बाइक नहीं चलाने की सलाह दी। अब नौकरी करना है, इसलिए बस से अपडाउन करना पड़ रहा, लेकिन खराब रोड इसमें भी बाधक है।
स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में खिरकिया और हरदा पिछड़ा है। रोज गर्भवती महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों और एक्सीडेंट के मामले सीएचसी से हरदा रेफर किए जाते हैं। रास्ता जर्जर होने से वाहन एंबुलेंस धीमी गति से चलाना मजबूरी हो जाता है, सुरक्षा की अनदेखी हादसे का कारण बन सकती है। इसे देखते हुए नर्सिंग होम संचालकों ने भी समर्थन दिया है। लोगों की सुरक्षा और जान बचाने के लिए इसे फोरलेन बनाना चाहिए। विनय राजपूत ने बताया लाडली बहनों ने रक्षाबंधन पर सीएम व केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री को ई मेल कर उपहार में इस रोड को फोरलेन बनाने की मांग की।