10 अगस्त 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

हरदा

‘राखी और मिठाई के पैसे दे दिए लेकिन….’ सीएम से लाड़ली बहनों ने ईमेल भेज मांगा अलग तोहफा

MP News: रक्षाबंधन पर मध्य प्रदेश की 100 से अधिक महिलाओं ने सीएम मोहन यादव और मंत्री नितिन गडकरी को ई-मेल कर हाइवे को फोरलेन बनाने की मांग की।

हरदा

Akash Dewani

Aug 10, 2025

Laadli sisters email cm mohan yadav demand make Khirkia-Harda fourlane mp news
Laadli sisters email cm mohan yadav demand make Khirkia-Harda fourlane (फोटो- सोशल मीडिया)

MP News: इस साल रक्षाबंधन के मौके अंचल की लाड़ली बहनों ने सीएम मोहन यादव और केंद्रीय सड़क व परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से हरदा खिरकिया स्टेट हाइवे (Khirkia-Harda highway) को फोरलेन में बदलने का उपहार ई मेल भेजकर मांगा है। खिरकिया की 100 से ज्यादा महिलाओं ने शुक्रवार को दोनों को ई-मेल किए। इन इमेल्स में कहा कि राखी, मिठाई के पैसे तो दे दिए, लेकिन खराब रोड के कारण जान जोखिम में डालकर कैसे जाएं। इधर निजी नर्सिंग होम, छात्र संगठनों सहित अन्य संगठनों का समर्थन बढ़ रहा है।

बहनों ने बताई आपबीती

रागिनी वर्मा, सुशीला तिवारी ने कहा कि हरदा व टिमरनी तक जाना है, जल्दी वापस भी लौटना है। ट्रेन और बसों में पैर रखने की जगह नहीं है। घर में कार है, लेकिन पूरा रास्ता इतना ज्यादा खराब है कि त्योहार पर सुरक्षा का डर सताने लगता है। हरदा के सरकारी कॉलेज की छात्रा सुनीता, प्रजा, आस्था ने कहा कि वे रोज बस से हरदा पढ़ने जाती हैं। यहां आते आते और घर वापस जाने तक हालत खराब हो जाती है। यदि रोड के कारण हो रही तकलीफ परिजनों को बताएंगे तो वे पढ़ाई बंद करा देंगे। ऐसे में अफसर और नेताओं को रोड की सुध लेना चाहिए।

ये भी पढ़ें

Big News: ‘Bahubali-3’ मूवी पर शुरू हुआ काम, इस महीने आएगा पहला लुक
रतलाम
Work on Bahubali-3 movie starts dubbing creator Alpana Upadhyaya ratlam (फोटो-सोशल मीडिया)

नौकरी पर जाने वालों के लिए परेशानी

वहीँ, खिरकिया से हरदा रोज अपडाउन करने वाले प्रभाकर हरने, मुकेश धनगर ने बताया कि खस्ताहाल रास्ते से बाइक लेकर रोज आने जाने में रीढ़ की हडडी में दर्द हो गया। डॉक्टर ने बाइक नहीं चलाने की सलाह दी। अब नौकरी करना है, इसलिए बस से अपडाउन करना पड़ रहा, लेकिन खराब रोड इसमें भी बाधक है।

जर्जर हो चुकी है रोड की हालत, जान का खतरा

स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में खिरकिया और हरदा पिछड़ा है। रोज गर्भवती महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों और एक्सीडेंट के मामले सीएचसी से हरदा रेफर किए जाते हैं। रास्ता जर्जर होने से वाहन एंबुलेंस धीमी गति से चलाना मजबूरी हो जाता है, सुरक्षा की अनदेखी हादसे का कारण बन सकती है। इसे देखते हुए नर्सिंग होम संचालकों ने भी समर्थन दिया है। लोगों की सुरक्षा और जान बचाने के लिए इसे फोरलेन बनाना चाहिए। विनय राजपूत ने बताया लाडली बहनों ने रक्षाबंधन पर सीएम व केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री को ई मेल कर उपहार में इस रोड को फोरलेन बनाने की मांग की।

ये भी पढ़ें

MP के कुबेरेश्वर धाम में आस्था का अपमान, कचरे में पड़े 2 लाख से अधिक कावड़
सीहोर
kubereswar dham lakhs of kanwar dumped in trash mp news

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

10 Aug 2025 03:39 pm

Published on:

10 Aug 2025 02:17 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Harda / ‘राखी और मिठाई के पैसे दे दिए लेकिन….’ सीएम से लाड़ली बहनों ने ईमेल भेज मांगा अलग तोहफा

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

India Vs Eng Test

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.