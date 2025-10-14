उधार दिए पैसे वापस मांगने पर हत्या, पैसे लौटाने का कहकर ले गया और जंगल में मारकर जला डाला

मामले को गंभीरता से लेते हुए एसपी के निर्देशन में एसडीओपी टिमरनी आकांक्षा तलैया के मार्गदर्शन में विशेष टीम गठित हुई। सबूत और मुखबिर सूचना के आधार पर पुलिस ने लाइन पार टिमरनी निवासी सलीम उर्फ सल्लाम को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने कबूल किया कि, पैसों के लेनदेन को लेकर चल रही तनातनी के के चलते उसने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया है। आरोपी का कहना है कि, पैसे लौटाने के दबाव से तंग आकर उसने मृतक को जंगल ले जाकर डंडे से सिर पर वार कर हत्या की और पेट्रोल डालकर शव जला दिया।