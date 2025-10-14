उधार दिए पैसे वापस मांगने पर हत्या, पैसे लौटाने का कहकर ले गया और जंगल में मारकर जला डाला

उधार दिए पैसे वापस मांगने पर हत्या (Photo Source- Patrika)
Murder Case : मध्य प्रदेश के हरदा जिले में उधारी के पैसे मांगने पर एक शख्स की हत्या का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि, यहां एक शख्स की हत्या इसलिए कर दी गई, क्योंकि वो कुछ समय पहले उसके द्वारा आरोपी को उधार दिए पैसे लौटाने को कह रहा था। ये बात आरोपी को इस कदर नागवार गुजरी कि, पैसे देने के बहाने बुलाकर जंगल ले और हत्या कर शव को जला दिया। फिलहाल, पुलिस ने तीन दिनों में अंधे कत्ल का खुलासा कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
आपको बता दें कि, जिले के अंतर्गत आने वाले हटगांव थाना इलाके के बड़झिरी-बोबदा रोड पर 10 अक्टूबर की सुबह एक अधजला शव मिलने से सनसनी फैल गई थी। सूचना पर थाना प्रभारी मनोज दुबे पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और मर्ग कायम कर जांच शुरू की। नर्मदापुरम से एफएसएल टीम बुलाकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। मृतक की पहचान बिच्छापुर के रहने वाले 54 वर्षीय दयाराम मौर्य के रूप में की। इधर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि, उसकी हत्या कर शव को जलाया गया था।
मामले को गंभीरता से लेते हुए एसपी के निर्देशन में एसडीओपी टिमरनी आकांक्षा तलैया के मार्गदर्शन में विशेष टीम गठित हुई। सबूत और मुखबिर सूचना के आधार पर पुलिस ने लाइन पार टिमरनी निवासी सलीम उर्फ सल्लाम को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने कबूल किया कि, पैसों के लेनदेन को लेकर चल रही तनातनी के के चलते उसने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया है। आरोपी का कहना है कि, पैसे लौटाने के दबाव से तंग आकर उसने मृतक को जंगल ले जाकर डंडे से सिर पर वार कर हत्या की और पेट्रोल डालकर शव जला दिया।
