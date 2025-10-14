Patrika LogoSwitch to English

हरदा

उधार दिए पैसे वापस मांगने पर हत्या, पैसे लौटाने का कहकर ले गया और जंगल में मारकर जला डाला

Murder Case : जिले में एक शख्स की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी गई, क्योंकि वो कुछ समय पहले उसके द्वारा आरोपी को उधार दिए पैसे लौटाने को कह रहा था।

2 min read

हरदा

image

Faiz Mubarak

Oct 14, 2025

Murder Case

उधार दिए पैसे वापस मांगने पर हत्या (Photo Source- Patrika)

Murder Case : मध्य प्रदेश के हरदा जिले में उधारी के पैसे मांगने पर एक शख्स की हत्या का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि, यहां एक शख्स की हत्या इसलिए कर दी गई, क्योंकि वो कुछ समय पहले उसके द्वारा आरोपी को उधार दिए पैसे लौटाने को कह रहा था। ये बात आरोपी को इस कदर नागवार गुजरी कि, पैसे देने के बहाने बुलाकर जंगल ले और हत्या कर शव को जला दिया। फिलहाल, पुलिस ने तीन दिनों में अंधे कत्ल का खुलासा कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

आपको बता दें कि, जिले के अंतर्गत आने वाले हटगांव थाना इलाके के बड़झिरी-बोबदा रोड पर 10 अक्टूबर की सुबह एक अधजला शव मिलने से सनसनी फैल गई थी। सूचना पर थाना प्रभारी मनोज दुबे पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और मर्ग कायम कर जांच शुरू की। नर्मदापुरम से एफएसएल टीम बुलाकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। मृतक की पहचान बिच्छापुर के रहने वाले 54 वर्षीय दयाराम मौर्य के रूप में की। इधर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि, उसकी हत्या कर शव को जलाया गया था।

पूछताछ में आरोपी ने किया कबूल

उधार दिए पैसे वापस मांगने पर हत्या (Photo Source- Patrika)

मामले को गंभीरता से लेते हुए एसपी के निर्देशन में एसडीओपी टिमरनी आकांक्षा तलैया के मार्गदर्शन में विशेष टीम गठित हुई। सबूत और मुखबिर सूचना के आधार पर पुलिस ने लाइन पार टिमरनी निवासी सलीम उर्फ सल्लाम को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने कबूल किया कि, पैसों के लेनदेन को लेकर चल रही तनातनी के के चलते उसने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया है। आरोपी का कहना है कि, पैसे लौटाने के दबाव से तंग आकर उसने मृतक को जंगल ले जाकर डंडे से सिर पर वार कर हत्या की और पेट्रोल डालकर शव जला दिया।

Published on:

14 Oct 2025 09:38 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Harda / उधार दिए पैसे वापस मांगने पर हत्या, पैसे लौटाने का कहकर ले गया और जंगल में मारकर जला डाला

हरदा

मध्य प्रदेश न्यूज़

पीएमश्री कॉलेज में बवाल! भाजपा जिला महामंत्री बने गेस्ट प्रोफेसर का टर्मिनेशन रद्द, NSUI जाएगी कोर्ट

pmshri college guest faculty termination cancelled bjp maha mantri mp news
हरदा

सरकारी कॉलेज के प्रोफेसर को BJP ने बना दिया महामंत्री, मचा ऐसा बवाल की पद से हटाना पड़ा

PM Shri college guest lecturer appointed bjp zila mahamantri (फोटो- सोशल मीडिया)
हरदा

दोबारा लागू हुई भावांतर योजना का विरोध शुरू, किसानों ने निकाली ट्रेक्टर रैली

farmers protest Bhavantar Yojana msp compensation mp news
हरदा

नगरपालिका के ‘550 कर्मचारियों’ का अटका वेतन, अब करेंगे हड़ताल

फोटो सोर्स: पत्रिका
हरदा

प्राइवेट स्कूलों के स्टूडेंट को भी मिलेंगी फ्री पुस्तकें और बैग, सरकार की बच्चों को बड़ी सौगात

MP government will provide books and bags to students of private schools
हरदा
