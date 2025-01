पाक में अभिनंदन का शौर्य देख पहली ही उड़ान में दिखाया कमाल, हरदा के ऋषिकेश को मिली बड़ी उपलब्धि

Rishikesh Billore of Harda will join the RDC parade पाकिस्तान की जमीं पर गिरने और उनकी आर्मी से घिरने के बाद भी अभिनंदन की शेर जैसी बहादुरी​ देख भारतीय युवाओं के वे रोल माडल बन गए थे।