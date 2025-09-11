कलेक्टर के निर्देश, सभी ‘पेंशन हितग्राहियों’ का घर-घर जाकर करें सत्यापन

कलेक्टर सिद्धार्थ जैन ने जिले के सभी जनपद पंचायतों के सीईओ एवं सीएमओ को निर्देशित किया है कि सभी पेंशन हितग्राहियों का भौतिक सत्यापन घर-घर जाकर कराएं। भौतिक सत्यापन के दौरान मृत, अपात्र या पलायन कर गये व्यक्तियों को होल्ड की सूची में मृत, अपात्र या पलायन घोषित कर पेंशन बंद करने की कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि ऐसे पात्र पेंशन हितग्राही जो चलने-फिरने में असमर्थ है व उनकी वृद्धावस्था या दिव्यांगता के कारण उनका समग्र पोर्टल पर आधार ई-केवायसी नहीं हो रहा है।