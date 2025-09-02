Patrika LogoSwitch to English

हरदोई

सात साल बाद इंस्टाग्राम रील से मिला लापता पति, दूसरी शादी के आरोप में पत्नी ने करवाया गिरफ्तार

हरदोई के आटामऊ गांव के जितेंद्र उर्फ बबलू की शादी 2017 में शीलू से हुई थी। शीलू के मुताबिक, शादी के बाद जितेंद्र और उसके परिवार ने दहेज के लिए उसे परेशान करना शुरू किया। सोने की चेन और अंगूठी न देने पर उसे 2017 में घर से निकाल दिया गया।

हरदोई

Avaneesh Kumar Mishra

Sep 02, 2025

7 साल बाद मिले पति को पत्नी ने करवाया गिरफ्तार, PC- @KraantiKumar

उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। एक महिला ने अपने 7 साल से लापता पति को इंस्टाग्राम पर एक रील में दूसरी महिला के साथ देखा। इसके बाद उसने पुलिस में शिकायत की, और अब पुलिस ने पति को लुधियाना से गिरफ्तार कर लिया है। पति पर पहली पत्नी को छोड़कर धोखे से दूसरी शादी करने का आरोप है। इस घटना ने सोशल मीडिया की ताकत को एक बार फिर सामने ला दिया।

हरदोई के आटामऊ गांव के जितेंद्र उर्फ बबलू की शादी 2017 में शीलू से हुई थी। शीलू के मुताबिक, शादी के बाद जितेंद्र और उसके परिवार ने दहेज के लिए उसे परेशान करना शुरू किया। सोने की चेन और अंगूठी न देने पर उसे 2017 में घर से निकाल दिया गया। 2018 में, जब शीलू गर्भवती थी, जितेंद्र अचानक गायब हो गया। जितेंद्र के पिता हवलदार ने पुलिस में शीलू और उसके मायके वालों पर अपहरण और हत्या का इल्जाम लगाया। इसके बाद शीलू अपने बेटे के साथ मायके में रहने लगी और मुश्किल हालात में जिंदगी बिताने लगी।

लुधियाना में पति ने कर ली थी दूसरी शादी

सात साल तक शीलू ने अपने पति के लौटने की उम्मीद छोड़ दी थी। लेकिन हाल ही में, जब वह इंस्टाग्राम पर रील्स देख रही थी, तो एक वीडियो में उसे जितेंद्र दिखाई दिया। वह किसी दूसरी महिला के साथ रील बना रहा था। शीलू ने कई लोगों से इसकी पुष्टि की और पाया कि जितेंद्र ने लुधियाना में दूसरी शादी कर ली है और वहां नई जिंदगी जी रहा है। गुस्से और दुख में शीलू ने संडीला थाने में जितेंद्र के खिलाफ धोखाधड़ी और दूसरी शादी करने की शिकायत दर्ज की।

पुलिस ने लुधियाना से किया गिरफ्तार

संडीला के सर्कल ऑफिसर (सीओ) संतोष कुमार सिंह ने बताया कि शीलू की शिकायत और इंस्टाग्राम रील के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की। रील में दिखने वाला शख्स जितेंद्र ही निकला। पुलिस ने लुधियाना में छापा मारकर जितेंद्र को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने दूसरी शादी करने की बात कबूल की। पुलिस ने उसके खिलाफ धोखाधड़ी, दहेज उत्पीड़न और बिना तलाक दूसरी शादी करने का मुकदमा दर्ज किया है। उसे हरदोई लाया गया है, और अब आगे की कानूनी कार्रवाई चल रही है।

पत्नी बोली मुझे धोखा दिया

शीलू ने बताया, 'मैं और मेरा बेटा सात साल से मुश्किलों में जी रहे थे। जितेंद्र ने मुझे धोखा दिया और उसके परिवार ने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया। जब मैंने उसे रील में देखा, तो मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं अब उसके और ससुराल वालों के खिलाफ इंसाफ चाहती हूं।” शीलू ने पुलिस से सुरक्षा और न्याय की गुहार लगाई है।

