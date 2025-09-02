सात साल बाद इंस्टाग्राम रील से मिला लापता पति, दूसरी शादी के आरोप में पत्नी ने करवाया गिरफ्तार

हरदोई के आटामऊ गांव के जितेंद्र उर्फ बबलू की शादी 2017 में शीलू से हुई थी। शीलू के मुताबिक, शादी के बाद जितेंद्र और उसके परिवार ने दहेज के लिए उसे परेशान करना शुरू किया। सोने की चेन और अंगूठी न देने पर उसे 2017 में घर से निकाल दिया गया। 2018 में, जब शीलू गर्भवती थी, जितेंद्र अचानक गायब हो गया। जितेंद्र के पिता हवलदार ने पुलिस में शीलू और उसके मायके वालों पर अपहरण और हत्या का इल्जाम लगाया। इसके बाद शीलू अपने बेटे के साथ मायके में रहने लगी और मुश्किल हालात में जिंदगी बिताने लगी।