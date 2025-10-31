पैसे के लालच में VDO ने साथियों के संग बनाई फर्जी वेबसाइट, 600 से 1000 में तैयार करके देते बर्थ-डेथ सर्टिफिकेट

एसटीएफ के पुलिस उपाधीक्षक सुधांशु शेखर के पर्यवेक्षण में टीम ने जांच शुरू की और सूचना तंत्र को सक्रिय किया। इसी दौरान उपनिरीक्षक नरेन्द्र सिंह की टीम को सूचना मिली कि कार सवार आरोपी लाल बिहारी पाल हरदोई से लखनऊ आ रहा है और फर्जी प्रमाण पत्र बनाने वाले गिरोह का सदस्य है। टीम ने दुबग्गा चौराहे के पास से उसे गिरफ्तार कर लिया। तलाशी में उसके पास से फर्जी जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बरामद हुए।