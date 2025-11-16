Hardoi Accident: गंगा एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा: तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराई, दो गंभीर घायल, एक लखनऊ रेफर

गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण मार्गों में से एक है, जिस पर रोजाना भारी संख्या में वाहन गुजरते हैं। लेकिन तेज रफ्तार, लापरवाही और सुरक्षा उपायों की कमी के कारण यहां हादसों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले कुछ महीनों में हरदोई और आस-पास के जिलों से एक्सप्रेसवे पर कई गंभीर सड़क दुर्घटनाओं की खबरें सामने आई हैं। यातायात विशेषज्ञों का कहना है कि लंबे और सीधे मार्गों पर वाहन चालक अक्सर रफ्तार बढ़ा देते हैं, जिससे थोड़ी सी चूक भी बड़े हादसे का कारण बन जाती है। विशेषज्ञों के अनुसार एक्सप्रेसवे पर चेतावनी बिंदुओं, रिफ्लेक्टर, स्पीड कैमरे और पेट्रोलिंग बढ़ाने से इस तरह की घटनाओं में कमी लाई जा सकती है।