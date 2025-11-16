Hardoi Accident: गंगा एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा: तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराई, दो गंभीर घायल, एक लखनऊ रेफर

High Speed Accident (फोटो सोर्स : Whatsapp News Group )
Massive Crash on Ganga Expressway: गंगा एक्सप्रेसवे पर सवायजपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत कौशिया गांव के पास सोमवार सुबह एक भीषण सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार से जा रही कार अचानक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई, जिसमें कार सवार दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। एक युवक की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद लखनऊ रेफर कर दिया गया है। हादसे की सूचना मिलते ही सवायजपुर पुलिस मौके पर पहुंची और राहत-बचाव कार्य शुरू कराया।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार लखनऊ की ओर जा रही थी। गंगा एक्सप्रेसवे के कौशिया मोड़ के पास ड्राइवर ने अचानक कार से नियंत्रण खो दिया। तेज रफ्तार में कार सीधे डिवाइडर से जा टकराई और उछलकर सड़क किनारे जा गिरी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के आगे के हिस्से के परखच्चे उड़ गए और दरवाजे तक मुड़ गए। स्थानीय लोगों ने बताया कि हादसे की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास खेतों में काम कर रहे किसान भी मौके पर दौड़ पड़े। लोगों ने काफी मशक्कत के बाद दुर्घटनाग्रस्त कार से घायलों को बाहर निकाला।
हादसे में कार सवार दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को पास के निजी वाहन से तुरंत सवायजपुर सीएचसी पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने एक युवक को अत्यधिक गंभीर स्थिति के कारण लखनऊ के ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया। डॉक्टरों के अनुसार रेफर किए गए युवक को सिर व सीने में गहरी चोटें आई हैं और उसकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। दूसरे घायल का इलाज सवायजपुर अस्पताल में जारी है, जहां उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है।
सवायजपुर थाने की पुलिस टीम सूचना पर तुरंत घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहन को सड़क किनारे हटवा कर यातायात सुचारू कराया। मौके पर मौजूद उप निरीक्षक ने बताया कि कार की रफ्तार काफी तेज रही होगी, तभी वाहन इस तरह नियंत्रण से बाहर हुआ। पुलिस ने बताया कि कार नंबर के आधार पर घायलों के परिजनों से संपर्क किया जा रहा है। परिजनों के पहुंचने के बाद आगे की कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
एक्सप्रेसवे पर लगातार बढ़ रहे हादसों को देखते हुए स्थानीय लोगों ने प्रशासन से स्पीड कंट्रोल के उपाय करने की मांग की है। लोगों का कहना है कि कौशिया मोड़ के आस-पास कई बार हादसे हो चुके हैं, लेकिन रफ्तार रोकने के लिए न तो कोई चेतावनी बोर्ड लगाया गया है और न ही स्पीड चेकिंग की व्यवस्था है। गांव के निवासी राजेश यादव ने बताया, “यहां मोड़ पर कई वाहन पहले भी फिसल चुके हैं। तेज रफ्तार वाले वाहन यहां से गुजरते समय गाड़ी को संभाल नहीं पाते। प्रशासन यदि इस क्षेत्र में चेतावनी संकेत और स्पीड ब्रेकर जैसी व्यवस्था मजबूत करे तो हादसे कम हो सकते हैं।
गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण मार्गों में से एक है, जिस पर रोजाना भारी संख्या में वाहन गुजरते हैं। लेकिन तेज रफ्तार, लापरवाही और सुरक्षा उपायों की कमी के कारण यहां हादसों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले कुछ महीनों में हरदोई और आस-पास के जिलों से एक्सप्रेसवे पर कई गंभीर सड़क दुर्घटनाओं की खबरें सामने आई हैं। यातायात विशेषज्ञों का कहना है कि लंबे और सीधे मार्गों पर वाहन चालक अक्सर रफ्तार बढ़ा देते हैं, जिससे थोड़ी सी चूक भी बड़े हादसे का कारण बन जाती है। विशेषज्ञों के अनुसार एक्सप्रेसवे पर चेतावनी बिंदुओं, रिफ्लेक्टर, स्पीड कैमरे और पेट्रोलिंग बढ़ाने से इस तरह की घटनाओं में कमी लाई जा सकती है।
सूचना मिलते ही घायलों के परिजन अस्पताल पहुंच गए। गंभीर रूप से घायल युवक की हालत को देखकर परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। परिजन डॉक्टरों से लगातार उसके स्वास्थ्य की जानकारी ले रहे हैं।पुलिस का कहना है कि उनके बयान और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी।
हादसे के बाद प्रशासन ने दुर्घटना के कारणों की जांच कराने की घोषणा की है। एडीशनल एसपी ग्रामीण ने बताया कि प्राथमिक जांच रफ्तार तेज होने की ओर इशारा करती है, परंतु वाहन की तकनीकी जांच के बाद ही स्पष्ट जानकारी मिल पाएगी कि कार में कोई यांत्रिक खराबी थी या पूरी तरह मानवीय त्रुटि। उन्होंने यह भी कहा कि एक्सप्रेसवे पर सुरक्षा के लिए अतिरिक्त पेट्रोलिंग बढ़ाई जाएगी और जिन मोड़ों पर लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं, वहां विशेष चिन्ह व साइन बोर्ड लगाए जाएंगे।
