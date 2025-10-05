15 साल की नाबालिग का रेप कर भाग रहा था आरोपी, पुलिस ने एनकाउंटर में कर दिया ये हाल

मामला पाली क्षेत्र का है, जहां आरोपी शाहजहांपुर जिले के कलान थाना क्षेत्र के वजीरगंज गांव का निवासी सीएचसी पाली में एम्बुलेंस चालक के रूप में तैनात था। पुलिस सूत्रों के अनुसार, आरोपी ने कुछ दिनों पहले पानी मांगने के बहाने 15 वर्षीय किशोरी को अपने कमरे में बुलाया और उसके साथ दुष्कर्म किया। वारदात के बाद वह मौके से फरार हो गया, जिसके बाद पीड़िता के परिजनों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। आरोपी के खिलाफ POCSO एक्ट और SC-ST एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस ने उसकी तलाश के लिए कई टीमें गठित कीं और 25 हजार रुपये का इनाम घोषित कर दिया।