Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

हरदोई

15 साल की नाबालिग का रेप कर भाग रहा था आरोपी, पुलिस ने एनकाउंटर में कर दिया ये हाल

Rape Accused Half Encounter : हरदोई में एक नाबालिग युवती से रेप के आरोपी का पुलिस ने हॉफ एनकाउंटर कर दिया है। आरोपी पेशे से एंबुलेंस चालक है और उसके ऊपर पुलिस ने 25 हजार रुपए का ईनाम घोषित किया था।

2 min read

हरदोई

image

Avaneesh Kumar Mishra

Oct 05, 2025

हरदोई(Rape Accused Half Encounter) : उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में एक और हाफ एनकाउंटर ने पुलिस की सख्ती का परिचय दिया। ऑपरेशन क्लीन के तहत पाली थाना पुलिस ने किशोरी के साथ दुष्कर्म कर फरार आरोपी को घेराबंदी में गोली मारकर गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने पानी मांगने के बहाने 15 वर्षीय किशोरी का बलात्कार किया था और उसके बाद से फरार चल रहा था।

पुलिस ने उसके सिर पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित कर दिया था। देर रात हुई मुठभेड़ में आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग कर भागने की कोशिश की, लेकिन जवाबी कार्रवाई में उसके दाहिने पैर में गोली लग गई। घटनास्थल से एक अवैध तमंचा और कारतूस भी बरामद हुए हैं। आरोपी को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है।

एम्बुलेंस चालक ने की किशोरी के साथ दरिंदगी

मामला पाली क्षेत्र का है, जहां आरोपी शाहजहांपुर जिले के कलान थाना क्षेत्र के वजीरगंज गांव का निवासी सीएचसी पाली में एम्बुलेंस चालक के रूप में तैनात था। पुलिस सूत्रों के अनुसार, आरोपी ने कुछ दिनों पहले पानी मांगने के बहाने 15 वर्षीय किशोरी को अपने कमरे में बुलाया और उसके साथ दुष्कर्म किया। वारदात के बाद वह मौके से फरार हो गया, जिसके बाद पीड़िता के परिजनों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। आरोपी के खिलाफ POCSO एक्ट और SC-ST एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस ने उसकी तलाश के लिए कई टीमें गठित कीं और 25 हजार रुपये का इनाम घोषित कर दिया।

आरोपी की फरारी ने इलाके में दहशत फैला दी थी, लेकिन मुखबिर की गुप्त सूचना ने पुलिस को सतर्क कर दिया। एसपी हरदोई के निर्देश पर ऑपरेशन क्लीन के तहत विशेष टीम बनाई गई, जो लगातार आरोपी के ठिकानों पर नजर रख रही थी।

फायरिंग का बदला लेते हुए पुलिस ने किया घायल

पुलिस को रविवार देर रात करीब 2:30 बजे मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी गौरा-उदयपुर मोड़ के पास मौजूद है। तुरंत घेराबंदी करने पहुंची पाली थाना पुलिस ने आरोपी को सरेंडर करने का मौका दिया। लेकिन आरोपी ने भागने की कोशिश की और जान से मारने के इरादे से पुलिस पर गोली चला दी। जवाबी कार्रवाई में सिपाही की गोली आरोपी के दाहिने पैर में लग गई, जिससे वह मौके पर गिर पड़ा।

घायल आरोपी को प्राथमिक उपचार के लिए सीएचसी सवायाजनपुर ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। फिलहाल वह पुलिस अभिरक्षा में भर्ती है। मुठभेड़ स्थल से 315 बोर का एक अवैध तमंचा, एक जिंदा कारतूस और एक खोखा कारतूस बरामद किया गया है। एसपी ने बताया, 'यह कार्रवाई अपराधियों को कड़ा संदेश है। आरोपी के खिलाफ अब पुलिस पर हमले की धाराओं में भी मुकदमा दर्ज किया जाएगा।'

ये भी पढ़ें

पहले पत्नी और फिर पति….12 घंटे के भीतर हुई दूसरी मौत; एक साथ उठी 2 अर्थियां; सिसकियां भर-भर के रोए लोग
झांसी
jhansi first wife then husband two bodies bier simultaneously

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

05 Oct 2025 07:18 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Hardoi / 15 साल की नाबालिग का रेप कर भाग रहा था आरोपी, पुलिस ने एनकाउंटर में कर दिया ये हाल

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

हरदोई

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Hardoi Mundan Accident: मुंडन समारोह लौटते समय सड़क हादसा, दो मासूम बच्चों समेत चार की मौत

भीठा गांव में भयावह दुर्घटना: परिवार में मातम पसरा (फोटो सोर्स : Whatsapp)
हरदोई

चंगाई सभा में धर्म परिवर्तन का बड़ा मामला: फर्रुखाबाद, कन्नौज, हरदोई के रहने वाले 8 की गिरफ्तार

पुलिस ने आठ को किया गिरफ्तार (फोटो सोर्स- 'X' हरदोई पुलिस)
हरदोई

ऑनर किलिंग: तमंचे से उड़ा दिया लड़की का भेजा; हत्या को बताया आत्महत्या, ऐसे हुआ मामले का खुलासा

UP Crime
हरदोई

सात साल बाद इंस्टाग्राम रील से मिला लापता पति, दूसरी शादी के आरोप में पत्नी ने करवाया गिरफ्तार

हरदोई

हरदोई में पुलिस कस्टडी में युवक की मौत: एसपी बोले बड़ी घटना, विवेचक, दो पुलिसकर्मी सहित इन पर मुकदमा

हरदोई पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन (फोटो सोर्स- 'X' हरदोई पुलिस वीडियो ग्रैब)
हरदोई
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.