15 साल की नाबालिग का रेप कर भाग रहा था आरोपी, पुलिस ने एनकाउंटर में कर दिया ये हाल

हरदोई(Rape Accused Half Encounter) : उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में एक और हाफ एनकाउंटर ने पुलिस की सख्ती का परिचय दिया। ऑपरेशन क्लीन के तहत पाली थाना पुलिस ने किशोरी के साथ दुष्कर्म कर फरार आरोपी को घेराबंदी में गोली मारकर गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने पानी मांगने के बहाने 15 वर्षीय किशोरी का बलात्कार किया था और उसके बाद से फरार चल रहा था।
पुलिस ने उसके सिर पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित कर दिया था। देर रात हुई मुठभेड़ में आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग कर भागने की कोशिश की, लेकिन जवाबी कार्रवाई में उसके दाहिने पैर में गोली लग गई। घटनास्थल से एक अवैध तमंचा और कारतूस भी बरामद हुए हैं। आरोपी को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है।
मामला पाली क्षेत्र का है, जहां आरोपी शाहजहांपुर जिले के कलान थाना क्षेत्र के वजीरगंज गांव का निवासी सीएचसी पाली में एम्बुलेंस चालक के रूप में तैनात था। पुलिस सूत्रों के अनुसार, आरोपी ने कुछ दिनों पहले पानी मांगने के बहाने 15 वर्षीय किशोरी को अपने कमरे में बुलाया और उसके साथ दुष्कर्म किया। वारदात के बाद वह मौके से फरार हो गया, जिसके बाद पीड़िता के परिजनों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। आरोपी के खिलाफ POCSO एक्ट और SC-ST एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस ने उसकी तलाश के लिए कई टीमें गठित कीं और 25 हजार रुपये का इनाम घोषित कर दिया।
आरोपी की फरारी ने इलाके में दहशत फैला दी थी, लेकिन मुखबिर की गुप्त सूचना ने पुलिस को सतर्क कर दिया। एसपी हरदोई के निर्देश पर ऑपरेशन क्लीन के तहत विशेष टीम बनाई गई, जो लगातार आरोपी के ठिकानों पर नजर रख रही थी।
पुलिस को रविवार देर रात करीब 2:30 बजे मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी गौरा-उदयपुर मोड़ के पास मौजूद है। तुरंत घेराबंदी करने पहुंची पाली थाना पुलिस ने आरोपी को सरेंडर करने का मौका दिया। लेकिन आरोपी ने भागने की कोशिश की और जान से मारने के इरादे से पुलिस पर गोली चला दी। जवाबी कार्रवाई में सिपाही की गोली आरोपी के दाहिने पैर में लग गई, जिससे वह मौके पर गिर पड़ा।
घायल आरोपी को प्राथमिक उपचार के लिए सीएचसी सवायाजनपुर ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। फिलहाल वह पुलिस अभिरक्षा में भर्ती है। मुठभेड़ स्थल से 315 बोर का एक अवैध तमंचा, एक जिंदा कारतूस और एक खोखा कारतूस बरामद किया गया है। एसपी ने बताया, 'यह कार्रवाई अपराधियों को कड़ा संदेश है। आरोपी के खिलाफ अब पुलिस पर हमले की धाराओं में भी मुकदमा दर्ज किया जाएगा।'
बड़ी खबरेंView All
हरदोई
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग