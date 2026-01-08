Ration Distribution: हरदोई में जनवरी राशन वितरण की तारीख बदली, अब 8 जनवरी से मिलेगा खाद्यान्न लाभार्थियों को

Ration Distribution in Hardoi to Start from 8 January (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
Ration Distribution in Hardoi to Start from 8 January : जनपद के लाखों राशन कार्ड धारकों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना सामने आई है। माह जनवरी में होने वाला सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के अंतर्गत खाद्यान्न वितरण इस बार 10 जनवरी के बजाय 08 जनवरी से प्रारंभ किया जाएगा। प्रशासन द्वारा यह निर्णय समय से वितरण सुनिश्चित करने और लाभार्थियों को अनावश्यक प्रतीक्षा से बचाने के उद्देश्य से लिया गया है। जिला पूर्ति विभाग ने इस संबंध में सभी उचित मूल्य दुकानों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।
हरदोई जिला प्रशासन का कहना है कि खाद्यान्न की उपलब्धता समय से सुनिश्चित हो चुकी है, इसी को ध्यान में रखते हुए वितरण की तिथि को पहले कर दिया गया है। इससे राशन कार्ड धारकों को दो दिन पहले ही राशन मिलने लगेगा, जिससे विशेष रूप से गरीब, मजदूर और ग्रामीण क्षेत्रों के लाभार्थियों को बड़ी राहत मिलेगी।
जनवरी माह के इस वितरण में अंत्योदय अन्न योजना (AAY), प्राथमिकता गृहस्थी (PHH) और अन्य पात्र श्रेणियों के राशन कार्ड धारक शामिल होंगे। प्रत्येक लाभार्थी को शासन द्वारा निर्धारित मात्रा के अनुसार खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। विभागीय अधिकारियों के अनुसार वितरण पूरी तरह ई-पॉस मशीन के माध्यम से किया जाएगा, जिससे पारदर्शिता बनी रहे।
जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि जनपद की सभी उचित मूल्य दुकानों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे 08 जनवरी से निर्धारित समय पर दुकान खोलें और सभी पात्र कार्डधारकों को नियमानुसार राशन वितरित करें। दुकानदारों को यह भी निर्देशित किया गया है कि किसी भी प्रकार की अनियमितता, कटौती या मनमानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
राशन लेने आने वाले कार्डधारकों को अपनी राशन कार्ड/पात्रता पर्ची के साथ आधार लिंक मोबाइल नंबर या अन्य पहचान दस्तावेज साथ लाने की सलाह दी गई है। ई-पॉस मशीन के माध्यम से अंगूठा या ओटीपी सत्यापन के बाद ही खाद्यान्न दिया जाएगा।
जनपद के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में वितरण की व्यवस्था समान रूप से लागू होगी। प्रशासन ने यह सुनिश्चित किया है कि दूर-दराज के गांवों तक भी समय पर राशन पहुंचे। इसके लिए पूर्ति निरीक्षकों और संबंधित अधिकारियों को नियमित निरीक्षण के निर्देश दिए गए हैं।
यदि किसी लाभार्थी को राशन वितरण में कोई समस्या आती है, जैसे,कम राशन मिलना, दुकान बंद होना, या व्यवहार में अनियमितता तो वह पूर्ति विभाग की हेल्पलाइन या संबंधित तहसील कार्यालय में शिकायत दर्ज करा सकता है। शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए गए हैं।
जिला प्रशासन ने राशन कार्ड धारकों से अपील की है कि वे 08 जनवरी से वितरण अवधि के भीतर अपने नजदीकी उचित मूल्य दुकान से राशन प्राप्त कर लें। भीड़ से बचने के लिए तय समय और तारीख का पालन करें तथा किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें।
जनवरी माह में ठंड के मौसम को देखते हुए समय से राशन मिलना गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए बड़ी राहत मानी जा रही है। समय से खाद्यान्न मिलने से दैनिक मजदूरी करने वाले परिवारों को भोजन की चिंता से कुछ हद तक राहत मिलेगी।
