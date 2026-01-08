8 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

हरदोई

Ration Distribution: हरदोई में जनवरी राशन वितरण की तारीख बदली, अब 8 जनवरी से मिलेगा खाद्यान्न लाभार्थियों को

Ration Distribution Hardoi TODAY: हरदोई जनपद के राशन कार्ड धारकों के लिए जरूरी सूचना है। जनवरी माह का खाद्यान्न वितरण इस बार 10 जनवरी की बजाय 08 जनवरी से शुरू किया जाएगा। प्रशासन ने समय से राशन उपलब्ध कराने के लिए सभी उचित मूल्य दुकानों को निर्देश जारी कर दिए हैं, जिससे लाभार्थियों को समय पर राहत मिल सके।

2 min read
Google source verification

हरदोई

image

Ritesh Singh

Jan 08, 2026

Ration Distribution in Hardoi to Start from 8 January (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)

Ration Distribution in Hardoi to Start from 8 January (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)

Ration Distribution in Hardoi to Start from 8 January : जनपद के लाखों राशन कार्ड धारकों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना सामने आई है। माह जनवरी में होने वाला सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के अंतर्गत खाद्यान्न वितरण इस बार 10 जनवरी के बजाय 08 जनवरी से प्रारंभ किया जाएगा। प्रशासन द्वारा यह निर्णय समय से वितरण सुनिश्चित करने और लाभार्थियों को अनावश्यक प्रतीक्षा से बचाने के उद्देश्य से लिया गया है। जिला पूर्ति विभाग ने इस संबंध में सभी उचित मूल्य दुकानों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।

समय से वितरण सुनिश्चित करने की पहल

हरदोई जिला प्रशासन का कहना है कि खाद्यान्न की उपलब्धता समय से सुनिश्चित हो चुकी है, इसी को ध्यान में रखते हुए वितरण की तिथि को पहले कर दिया गया है। इससे राशन कार्ड धारकों को दो दिन पहले ही राशन मिलने लगेगा, जिससे विशेष रूप से गरीब, मजदूर और ग्रामीण क्षेत्रों के लाभार्थियों को बड़ी राहत मिलेगी।

सभी श्रेणियों के कार्डधारकों को मिलेगा लाभ

जनवरी माह के इस वितरण में अंत्योदय अन्न योजना (AAY), प्राथमिकता गृहस्थी (PHH) और अन्य पात्र श्रेणियों के राशन कार्ड धारक शामिल होंगे। प्रत्येक लाभार्थी को शासन द्वारा निर्धारित मात्रा के अनुसार खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। विभागीय अधिकारियों के अनुसार वितरण पूरी तरह ई-पॉस मशीन के माध्यम से किया जाएगा, जिससे पारदर्शिता बनी रहे।

उचित मूल्य दुकानों को दिए गए निर्देश

जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि जनपद की सभी उचित मूल्य दुकानों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे 08 जनवरी से निर्धारित समय पर दुकान खोलें और सभी पात्र कार्डधारकों को नियमानुसार राशन वितरित करें। दुकानदारों को यह भी निर्देशित किया गया है कि किसी भी प्रकार की अनियमितता, कटौती या मनमानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

पात्रता पर्ची और पहचान जरूरी

राशन लेने आने वाले कार्डधारकों को अपनी राशन कार्ड/पात्रता पर्ची के साथ आधार लिंक मोबाइल नंबर या अन्य पहचान दस्तावेज साथ लाने की सलाह दी गई है। ई-पॉस मशीन के माध्यम से अंगूठा या ओटीपी सत्यापन के बाद ही खाद्यान्न दिया जाएगा।

ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में समान व्यवस्था

जनपद के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में वितरण की व्यवस्था समान रूप से लागू होगी। प्रशासन ने यह सुनिश्चित किया है कि दूर-दराज के गांवों तक भी समय पर राशन पहुंचे। इसके लिए पूर्ति निरीक्षकों और संबंधित अधिकारियों को नियमित निरीक्षण के निर्देश दिए गए हैं।

शिकायत के लिए हेल्पलाइन सक्रिय

यदि किसी लाभार्थी को राशन वितरण में कोई समस्या आती है, जैसे,कम राशन मिलना, दुकान बंद होना, या व्यवहार में अनियमितता तो वह पूर्ति विभाग की हेल्पलाइन या संबंधित तहसील कार्यालय में शिकायत दर्ज करा सकता है। शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए गए हैं।

प्रशासन की अपील

जिला प्रशासन ने राशन कार्ड धारकों से अपील की है कि वे 08 जनवरी से वितरण अवधि के भीतर अपने नजदीकी उचित मूल्य दुकान से राशन प्राप्त कर लें। भीड़ से बचने के लिए तय समय और तारीख का पालन करें तथा किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें।

गरीब और जरूरतमंदों को बड़ी राहत

जनवरी माह में ठंड के मौसम को देखते हुए समय से राशन मिलना गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए बड़ी राहत मानी जा रही है। समय से खाद्यान्न मिलने से दैनिक मजदूरी करने वाले परिवारों को भोजन की चिंता से कुछ हद तक राहत मिलेगी।

ये भी पढ़ें

Future Ready Tehsil: यूपी की तहसीलें बनेंगी फ्यूचर रेडी, डिजिटल और नागरिक-केंद्रित सेवाओं से होंगी लैस
लखनऊ
यूपी में बनेंगी फ्यूचर रेडी तहसीलें, डिजिटल इंडिया और ई-गवर्नेंस की दिशा में ऐतिहासिक कदम (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)

ये भी पढ़ें

योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला, GCC नीति की एसओपी मंजूर, यूपी बनेगा ग्लोबल सर्विस हब
लखनऊ
जीसीसी नीति-2024 की एसओपी-2025 को योगी कैबिनेट की मंजूरी, उत्तर प्रदेश बनेगा ग्लोबल सर्विस हब    (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cm yogi

योगी आदित्यनाथ

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

08 Jan 2026 05:00 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Hardoi / Ration Distribution: हरदोई में जनवरी राशन वितरण की तारीख बदली, अब 8 जनवरी से मिलेगा खाद्यान्न लाभार्थियों को

बड़ी खबरें

View All

हरदोई

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

शिव मंदिर में फेंका गया ईंट?, शिवलिंग अपनी जगह से हटा, जाने क्या कहती है पुलिस?

अपनी जगह से हटा शिवलिंग (फोटो सोर्स- वीडियो ग्रैब पत्रिका)
हरदोई

Action: एसपी का सख्त एक्शन, महिला दरोगा समेत आठ पुलिसकर्मी भ्रष्टाचार में लाइन हाजिर

SP Action (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
हरदोई

हरदोई में पुलिस-बदमाश मुठभेड़, टप्पेबाज घायल, हेड कांस्टेबल जख्मी

अस्पताल के बाहर बुजुर्ग से लूट की घटना का पुलिस ने किया खुलासा, एक आरोपी फरार (Source: Police Media Cell)
हरदोई

‘देहलू तू हमके फसाए…’ थाने के सामने लड़की ने बनाया रील, सोशल मीडिया पर मच गया बवाल

हरदोई में थाने के सामने युवती का खतरनाक रील स्टंट
हरदोई

Crime: सवायजपुर में पुलिस मुठभेड़, शटर काटकर चोरी करने वाला गिरोह गिरफ्तार, पैर में मारी गोली

Hardoi Police (फोटो सोर्स : Police Media Cell )
हरदोई
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.