Ration Distribution: हरदोई में जनवरी राशन वितरण की तारीख बदली, अब 8 जनवरी से मिलेगा खाद्यान्न लाभार्थियों को

Ration Distribution in Hardoi to Start from 8 January : जनपद के लाखों राशन कार्ड धारकों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना सामने आई है। माह जनवरी में होने वाला सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के अंतर्गत खाद्यान्न वितरण इस बार 10 जनवरी के बजाय 08 जनवरी से प्रारंभ किया जाएगा। प्रशासन द्वारा यह निर्णय समय से वितरण सुनिश्चित करने और लाभार्थियों को अनावश्यक प्रतीक्षा से बचाने के उद्देश्य से लिया गया है। जिला पूर्ति विभाग ने इस संबंध में सभी उचित मूल्य दुकानों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।