शिव मंदिर में फेंका गया ईंट?, शिवलिंग अपनी जगह से हटा, जाने क्या कहती है पुलिस?

इस संबंध में हरदोई पुलिस ने बताया कि मंदिर की देखभाल करने वाले सुरेश चंद्र शर्मा पुत्र स्वर्गीय तुलसीराम शर्मा निवासी छीपी टोला थाना पिहानी हरदोई ने बताया कि जब वह सुबह पूजा करने के लिए मंदिर गए तो शिवलिंग अर्घा सहित अपने स्थान से खिसका हुआ था। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच की। जिसमें पाया गया की मंदिर में स्थापित शिवलिंग खंडित नहीं हुआ है। छोटे बच्चों ने शिवलिंग को खिसका दिया था। सुरेश चंद्र शर्मा ने मंदिर के शिवलिंग को अर्घा सहित पुन स्थापित कर दिया है‌ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है।