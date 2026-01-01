1 जनवरी 2026,

गुरुवार

हरदोई

शिव मंदिर में फेंका गया ईंट?, शिवलिंग अपनी जगह से हटा, जाने क्या कहती है पुलिस?

Bricks thrown at Shiva temple हरदोई में शिवलिंग ईंटों के टुकड़े दिखाई पड़े। शिवलिंग भी चबूतरे से हट गया था। क्षेत्राधिकारी ने कहा कि शिवलिंग को सही करा दिया गया है।

2 min read
Google source verification

हरदोई

image

Narendra Awasthi

Jan 01, 2026

अपनी जगह से हटा शिवलिंग (फोटो सोर्स- वीडियो ग्रैब पत्रिका)

फोटो सोर्स- वीडियो ग्रैब पत्रिका

Bricks thrown at Shiva temple हरदोई में शिव मंदिर पर ईंट फेंकने का मामला सामने आया है। जिसकी जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण इकट्ठा हो गए। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने देखा कि शिवलिंग अपने आधार से हटा हुआ है। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने मौके का निरीक्षण किया और ग्रामीणों से बातचीत की। इस संबंध में क्षेत्राधिकारी ने बताया कि शिवलिंग अपने आधार से हट गया है। शिवलिंग खंडित नहीं हुई है। जिसे सही कर दिया गया है। घटना पिहानी कोतवाली क्षेत्र की है।

शिव मंदिर पर पथराव

उत्तर प्रदेश के हरदोई के पिहानी कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत छीपीटोला फुलवारी बगिया में शिव मंदिर स्थापित है। जिसमें भक्तगण पूजा अर्चना के लिए आते हैं। इस संबंध में ग्रामीणों ने बताया कि छीपीटोला फुलवारी बगिया स्थित शिव मंदिर में अज्ञात लोगों ने ईंट पत्थर चलाया है। जिससे शिवलिंग को नुकसान पहुंचा है और वह अपने आधार चबूतरा से हट गया।

ग्रामीणों में नाराजगी

घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण इकट्ठा हो गए और घटना को लेकर नाराजगी व्यक्त की। ग्रामीणों ने बताया कि थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की जाएगी। पुलिस की मौजूदगी में शिवलिंग के चबूतरे को बनाकर फिर से स्थापित कर दिया गया है। जिससे ग्रामीणों ने राहत की सांस ली, लेकिन उन्होंने नाराजगी भी व्यक्त की। अराजक तत्वों की गिरफ्तारी की मांग की।

पुलिस ने घटना के संबंध में जानकारी दी

इस संबंध में हरदोई पुलिस ने बताया कि मंदिर की देखभाल करने वाले सुरेश चंद्र शर्मा पुत्र स्वर्गीय तुलसीराम शर्मा निवासी छीपी टोला थाना पिहानी हरदोई ने बताया कि जब वह सुबह पूजा करने के लिए मंदिर गए तो शिवलिंग अर्घा सहित अपने स्थान से खिसका हुआ था। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच की। जिसमें पाया गया की मंदिर में स्थापित शिवलिंग खंडित नहीं हुआ है। छोटे बच्चों ने शिवलिंग को खिसका दिया था। सुरेश चंद्र शर्मा ने मंदिर के शिवलिंग को अर्घा सहित पुन स्थापित कर दिया है‌ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

क्या कहते हैं क्षेत्राधिकारी?

दूसरी तरफ घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पिहानी कोतवाली पुलिस पहुंच गई और उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया और ग्रामीणों से बातचीत की। इस संबंध में क्षेत्राधिकारी हरियावां अजीत चौहान ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। शिवलिंग को किसी प्रकार से नुकसान नहीं हुआ है। वह चबूतरे से हट गया था। जिसको ठीक करवा दिया गया है। शिवलिंग खंडित नहीं हुई है।

01 Jan 2026 06:09 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Hardoi / शिव मंदिर में फेंका गया ईंट?, शिवलिंग अपनी जगह से हटा, जाने क्या कहती है पुलिस?

