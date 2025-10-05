पहले पत्नी और फिर पति….12 घंटे के भीतर हुई दूसरी मौत; एक साथ उठी 2 अर्थियां; सिसकियां भर-भर के रोए लोग

मृतकों के परिजन और स्थानीय लोगों की माने तो शनिवार (4 अक्टूबर) की सुबह रामदेवी की बीमारी के कारण मौत हो गई। जिसके बाद उनके घर पर लोगों का आना शुरू हो गया। पत्नी का शव देख रामरतन ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सके। इससे पहले रामदेवी का अंतिम संस्कार होता रामरतन ने भी रात में प्राण त्याग दिए। दोनों की अर्थी एक साथ उठी।