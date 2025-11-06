Patrika LogoSwitch to English

हरदोई

कोबरा के डसते ही युवक को आया गुस्सा, पकड़कर फन ही चबा डाला

हरदोई जिले में खेत में काम करने गए एक युवक को सांप ने डस लिया। सांप के डसने से युवक को गुस्सा आ गया और वह उसके फन को चबा गया। सांप की मौके पर ही मौत हो गई।

हरदोई

image

Avaneesh Kumar Mishra

Nov 06, 2025

AI Generated Symbolic IMage.

हरदोई : हरदोई में एक हैरतअंगेज घटना सामने आई। यहां एक युवक को कोबरा सांप ने डस लिया। सांप के काटने पर युवक को बहुत गुस्सा आया और उसने सांप को पकड़ लिया। सांप को पकड़ने के बाद युवक ने सीधे उसे मुंह में रख लिया और उसका फन चबा गया।

घटना 4 नवंबर को टड़ियावां थाना क्षेत्र के भड़ायल गांव के मजरा पुष्पताली में हुई। स्थानीय निवासी पुनीत वर्मा अपने धान के खेत में काम कर रहे थे, तभी अचानक 3-4 फीट लंबा काला किंग कोबरा उनके पैर से लिपट गया और डस लिया। सांप ने जैसे ही पुनीत को डसा उसे बहुत गुस्सा आ गया और उसने सांप को पकड़कर उसका फन अपने दांतों से चबा डाला। सांप तड़प-तड़प कर मर गया।

पुनीत ने तुरंत शोर मचाया, जिस पर आसपास के लोग पहुंचे। परिजनों ने उन्हें फौरन हरदोई मेडिकल कॉलेज ले जाया, जहां डॉक्टरों ने एंटी-वेनम इंजेक्शन देकर इलाज शुरू किया। एक रात ऑब्जर्वेशन में रखने के बाद बुधवार सुबह उनकी हालत सामान्य होने पर छुट्टी दे दी गई।

पैर में सांप के डसने के निशान

मेडिकल कॉलेज के ऑफिसर डॉ. शेर सिंह ने बताया, 'युवक के पैर पर सांप के डसने के स्पष्ट निशान थे, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने किया, वो बेहद जोखिम भरा था। अगर सांप के चबाने के दौरान जहर उनके मुंह में चला जाता या वो फिर काट लेता, तो जान बचाना मुश्किल हो जाता। उन्होंने ग्रामीणों को सलाह है कि सांप काटने पर तुरंत मेडिकल मदद लें। इस तरह की हरकतें न करें।

