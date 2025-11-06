कोबरा के डसते ही युवक को आया गुस्सा, पकड़कर फन ही चबा डाला

घटना 4 नवंबर को टड़ियावां थाना क्षेत्र के भड़ायल गांव के मजरा पुष्पताली में हुई। स्थानीय निवासी पुनीत वर्मा अपने धान के खेत में काम कर रहे थे, तभी अचानक 3-4 फीट लंबा काला किंग कोबरा उनके पैर से लिपट गया और डस लिया। सांप ने जैसे ही पुनीत को डसा उसे बहुत गुस्सा आ गया और उसने सांप को पकड़कर उसका फन अपने दांतों से चबा डाला। सांप तड़प-तड़प कर मर गया।