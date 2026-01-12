Woman Shot Dead: जहां सुरक्षा मिलनी थी वहीं चली गोली, थाने में पति के हाथों खत्म हुई एक महिला की जिंदगी

सोनी (30) और अनूप (38) की शादी को करीब 17 साल हो चुके थे। एक बेटा था,12 साल का, जो शायद यह भी नहीं समझ पाएगा कि उसके माता-पिता के बीच क्या हुआ और उसकी मां अब कभी लौटकर नहीं आएगी। समय के साथ रिश्तों में दरार आई। घरेलू कलह बढ़ती गई। इन्हीं उलझनों के बीच सोनी पांच दिन पहले शाहजहांपुर निवासी सुरजीत के साथ घर छोड़कर चली गई। यह कदम गलत था या हालात की मजबूरी,यह जांच का विषय है। लेकिन यह तय है कि यह फैसला उसकी जिंदगी की आखिरी कड़ी बन गया।