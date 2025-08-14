19 साल की लड़की का सिर तन से जुदा; बोरे में पड़ा मिला धड़, पिता ने सौतेली मां के साथ मिलकर क्यों कर डाला कांड?

जांच में खुलासा हुआ है कि जुलाई में, तमन्ना उसी गांव के एक व्यक्ति के साथ घर से निकली थी, लेकिन दो दिन बाद वापस लौट आई। इससे अली और रानी नाराज हो गए और उन्होंने उसे डांटा और पीटा। 8 अगस्त को, वह फिर से घर से निकली, लेकिन अली और रानी ने पनैठी पुल के पास उसे रोक लिया। यह मानते हुए कि वह परिवार को "बदनाम" कर रही है। इसके बाद अली ने अपने ससुर रज्जो से इस मामले पर चर्चा की, जिन्होंने तुरंत इससे निपटने की सलाह दी।