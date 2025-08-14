Patrika LogoSwitch to English

हाथरस

19 साल की लड़की का सिर तन से जुदा; बोरे में पड़ा मिला धड़, पिता ने सौतेली मां के साथ मिलकर क्यों कर डाला कांड?

UP Crime: 19 साल की लड़की की निर्मम हत्या कर दी गई। लड़की की जान उसके पिता और सौतेली मां ने ले ली। जानिए क्यों घटना को अंजाम दिया गया और क्या है ये पूरा मामला?

हाथरस

Harshul Mehra

Aug 14, 2025

up crime
19 साल की लड़की का सिर तन से जुदा। फोटो सोर्स-X

UP Crime: उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की एक 19 साल युवती की हाथरस में उसके पिता, सौतेली मां और सौतेले दादा ने हत्या कर दी और उसका सिर काट दिया। पुलिस ने इसे ऑनर किलिंग बताया।

पिता, सौतेली मां और सौतेले दादा ने की बेटी की हत्या

पुलिस का कहना है कि परिवार को बदनाम करने के शक में लड़की को मौत के घाट उतार दिया गया. तीनों आरोपियों को बुधवार को गिरफ्तार कर लिया गया। हाथरस के SP चिरंजीव नत्था सिंह ने कहा, "10 अगस्त को, सादाबाद पुलिस सीमा के बहरादोई गांव के निवासियों को एक नहर में एक बोरा मिला। जिसमें एक सिरकटी लाश पड़ी थी। कुछ ही देर बाद सिर बरामद कर लिया गया।" शुरुआत में शव की पहचान नहीं हो पाई थी, जिसके बाद पुलिस ने पीड़िता की पहचान के लिए पांच टीमें बनाईं।

केवल बेटियां होने की वजह से पहली पत्नी से अलग हुआ आरोपी

पुलिस ने बताया कि पीड़िता के कपड़ों की तस्वीरें सोशल मीडिया और सामुदायिक पुलिसिंग नेटवर्क पर प्रसारित की गईं। एक महिला ने जब कपड़ों पर की गई सिलाई को देखा, तो लड़की की पहचान अलीगढ़ के अकराबाद इलाके के अधौना गांव से हुई। पीड़िता की पहचान हसरत अली की बेटी तमन्ना के रूप में हुई।

पुलिस ने बताया कि अली ने 2005 में फिरदोस से शादी की और उनकी दो बेटियां हैं - तमन्ना और निशा। केवल बेटियां होने की वजह से वह 6 साल पहले फिरदोस से अलग हो गया, लेकिन लड़कियों को अपने पास ही रखा। बाद में उसने हाथरस निवासी रज्जो पहलवान की बेटी रानी से शादी कर ली।

लड़की को डांटा और पीटा

जांच में खुलासा हुआ है कि जुलाई में, तमन्ना उसी गांव के एक व्यक्ति के साथ घर से निकली थी, लेकिन दो दिन बाद वापस लौट आई। इससे अली और रानी नाराज हो गए और उन्होंने उसे डांटा और पीटा। 8 अगस्त को, वह फिर से घर से निकली, लेकिन अली और रानी ने पनैठी पुल के पास उसे रोक लिया। यह मानते हुए कि वह परिवार को "बदनाम" कर रही है। इसके बाद अली ने अपने ससुर रज्जो से इस मामले पर चर्चा की, जिन्होंने तुरंत इससे निपटने की सलाह दी।

पहले घोंटा गया लड़की का गला

उसी रात, दंपति तमन्ना को मोटरसाइकिल पर अल्हैपुर स्थित रज्जो के घर ले गए। वहां, तीनों ने उसके खाने में नशीला पदार्थ मिला दिया और बेहोश होने पर उसका गला घोंट दिया, इसके बाद उसे नहर के पास ले गए। पुलिस का कहना है कि फिर अली ने उसका सिर काट दिया और पहचान छिपाने के लिए शरीर पर कई घाव किए। पुलिस को गुमराह करने के लिए उसके कपड़े भी जानबूझकर अस्त-व्यस्त कर दिए गए थे।

