Hathras News: हाथरस में सत्ता का घमंड! बीजेपी MLC के बेटे ने ट्रैफिक सिपाही से की बदसलूकी, जाम हटाने पर भड़का

BJP mlc son traffic police clash viral video hathras: उत्तर प्रदेश के हाथरस में भाजपा एमएलसी ऋषिपाल सिंह के बेटे और ट्रैफिक पुलिसकर्मी के बीच सड़क पर जमकर कहासुनी हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। यह घटना सासनी कोतवाली क्षेत्र के पास एक चौराहे पर हुई, जहां सड़क पर खड़ी गाड़ी के कारण जाम लग गया और ट्रैफिक सिपाही ने गाड़ी हटाने को कहा।
घटना के दौरान एमएलसी का बेटा चौधरी तपेश अपनी स्कॉर्पियो लेकर बाजार गया था। उसने गाड़ी सड़क के बीच में खड़ी कर दी, जिससे यातायात रुक गया। जब ट्रैफिक सिपाही ने गाड़ी हटाने के लिए कहा, तो तपेश गुस्से में आ गया और सिपाही से बदसलूकी करते हुए कहा - "चल हट, भाग यहां से", साथ ही गाड़ी हटाने से भी मना कर दिया।
तपेश की स्कॉर्पियो पर ‘विधायक’ लिखा बोर्ड और बोनट पर भाजपा का झंडा लगा हुआ था। गाड़ी के भीतर एक गनर भी मौजूद था। यह नजारा सड़क पर मौजूद लोगों ने अपने मोबाइल कैमरे में कैद किया, जो अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है।
वायरल वीडियो में ट्रैफिक सिपाही को कहते सुना जा सकता है- "आप रोड पर जाम लगा रहे हो, ऊपर से बदतमीजी कर रहे हो। मैं आपसे दो गुना पढ़ा-लिखा हूं और बात करने का सलीका जानता हूं।" सिपाही ने बाद में बताया कि उनका उद्देश्य सिर्फ सड़क से जाम हटाना था, लेकिन टोकने पर एमएलसी का बेटा भड़क गया।
मामले पर हाथरस के एएसपी अशोक कुमार ने कहा कि वायरल वीडियो का संज्ञान लिया गया है और जांच शुरू कर दी गई है। रिपोर्ट आने के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इस घटना ने एक बार फिर सत्ता और कानून के टकराव को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं।