Hathras News: हाथरस में सत्ता का घमंड! बीजेपी MLC के बेटे ने ट्रैफिक सिपाही से की बदसलूकी, जाम हटाने पर भड़का

BJP mlc son traffic police clash viral video hathras: उत्तर प्रदेश के हाथरस में भाजपा एमएलसी ऋषिपाल सिंह के बेटे और ट्रैफिक पुलिसकर्मी के बीच सड़क पर जमकर कहासुनी हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। यह घटना सासनी कोतवाली क्षेत्र के पास एक चौराहे पर हुई, जहां सड़क पर खड़ी गाड़ी के कारण जाम लग गया और ट्रैफिक सिपाही ने गाड़ी हटाने को कहा।