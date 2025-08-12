12 अगस्त 2025,

Hathras News: हाथरस में सत्ता का घमंड! बीजेपी MLC के बेटे ने ट्रैफिक सिपाही से की बदसलूकी, जाम हटाने पर भड़का

Hathras News Viral Video: हाथरस में बीजेपी एमएलसी ऋषिपाल सिंह के बेटे चौधरी तपेश का ट्रैफिक सिपाही से जाम हटाने को लेकर विवाद का वीडियो वायरल हो गया। सड़क पर खड़ी स्कॉर्पियो हटाने के कहने पर तपेश भड़क गया और बदसलूकी करने लगा।

हाथरस

Mohd Danish

Aug 12, 2025

bjp mlc son traffic police clash viral video hathras
Hathras News: हाथरस में सत्ता का घमंड! Image Source - Social Media

BJP mlc son traffic police clash viral video hathras: उत्तर प्रदेश के हाथरस में भाजपा एमएलसी ऋषिपाल सिंह के बेटे और ट्रैफिक पुलिसकर्मी के बीच सड़क पर जमकर कहासुनी हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। यह घटना सासनी कोतवाली क्षेत्र के पास एक चौराहे पर हुई, जहां सड़क पर खड़ी गाड़ी के कारण जाम लग गया और ट्रैफिक सिपाही ने गाड़ी हटाने को कहा।

जाम हटाने की बात पर भड़का ‘सत्ता का वारिस’

घटना के दौरान एमएलसी का बेटा चौधरी तपेश अपनी स्कॉर्पियो लेकर बाजार गया था। उसने गाड़ी सड़क के बीच में खड़ी कर दी, जिससे यातायात रुक गया। जब ट्रैफिक सिपाही ने गाड़ी हटाने के लिए कहा, तो तपेश गुस्से में आ गया और सिपाही से बदसलूकी करते हुए कहा - "चल हट, भाग यहां से", साथ ही गाड़ी हटाने से भी मना कर दिया।

फतेहपुर मकबरा विवाद पर सियासी घमासान तेज! डिंपल यादव ने सीएम योगी पर साधा निशाना, ओवैसी बोले- देश में नफरत का माहौल
लखनऊ
dimple yadav owaisi react yogi history fatehpur maqbara controversy lucknow

गाड़ी पर ‘विधायक’ का बोर्ड और भाजपा का झंडा

तपेश की स्कॉर्पियो पर ‘विधायक’ लिखा बोर्ड और बोनट पर भाजपा का झंडा लगा हुआ था। गाड़ी के भीतर एक गनर भी मौजूद था। यह नजारा सड़क पर मौजूद लोगों ने अपने मोबाइल कैमरे में कैद किया, जो अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है।

सिपाही का बेबाक जवाब

वायरल वीडियो में ट्रैफिक सिपाही को कहते सुना जा सकता है- "आप रोड पर जाम लगा रहे हो, ऊपर से बदतमीजी कर रहे हो। मैं आपसे दो गुना पढ़ा-लिखा हूं और बात करने का सलीका जानता हूं।" सिपाही ने बाद में बताया कि उनका उद्देश्य सिर्फ सड़क से जाम हटाना था, लेकिन टोकने पर एमएलसी का बेटा भड़क गया।

पुलिस प्रशासन की प्रतिक्रिया

मामले पर हाथरस के एएसपी अशोक कुमार ने कहा कि वायरल वीडियो का संज्ञान लिया गया है और जांच शुरू कर दी गई है। रिपोर्ट आने के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इस घटना ने एक बार फिर सत्ता और कानून के टकराव को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं।

up news

UP News Hindi

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

12 Aug 2025 04:31 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Hathras / Hathras News: हाथरस में सत्ता का घमंड! बीजेपी MLC के बेटे ने ट्रैफिक सिपाही से की बदसलूकी, जाम हटाने पर भड़का

