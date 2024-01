बैक्टीरिया से जंग: AI ने बनाया ऐसा कैथेटर, जो रोकेगा संक्रमण का खतरा!

Submitted by:

अमेरिका में चिकित्सकों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) की मदद से एक ऐसा नया कैथेटर विकसित किया है, जो बैक्टीरिया के संक्रमण को रोकने में कारगर साबित हुआ है। यह कैथेटर मूत्र मार्ग में डाले जाने वाले पतले ट्यूब होते हैं, जिनके जरिए शरीर से तरल पदार्थ निकाले जाते हैं। परेशानी तब होती है, जब बैक्टीरिया इन ट्यूबों के जरिए शरीर के अंदर घुसपैठ कर जाते हैं, जिससे मूत्र मार्ग में संक्रमण हो जाता है। अमेरिका में अकेले हर साल इस तरह के संक्रमणों पर 30 करोड़ डॉलर खर्च होते हैं।

100 times less infection, the miraculous catheter technology of AI