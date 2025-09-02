भारत में 100 में से 11 लोगों को कभी न कभी कैंसर होने का खतरा, देश के इन राज्यों में Cancer के सबसे ज्यादा मामले

Cancer दुनिया भर में एक खतरनाक बिमारी के रूप में है। इससे हर साल हजारों लोगों की जान जाती है। वैसे ही भारत में भी कैंसर का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। हर साल लाखों लोगों की मौत इसकी वजह से हो रही है। हाल ही में 2015 से 2019 तक के आंकड़ों पर आधारित एक स्टडी किया गया, जिसमें देशभर की 43 जनसंख्या-आधारित कैंसर रजिस्ट्रियों (PBCR) का डाटा शामिल किया गया। इसमें सामने आया कि भारत में किसी भी व्यक्ति के जीवनकाल में कैंसर होने की संभावना लगभग 11% है। यानी, हर 100 में से करीब 11 लोग कभी न कभी कैंसर का शिकार हो सकते हैं। सिर्फ साल 2024 में ही देश में लगभग 15.6 लाख नए मामले दर्ज हुए और 8.74 लाख लोगों की मौत हुई।