13 साल का लुकास बना दुनिया का पहला बच्चा, जिसने दुर्लभ ब्रेन कैंसर को हराया

Submitted by:

13 साल के लुकास ने दुनिया को एक उम्मीद दी है! बेल्जियम के रहने वाले लुकास दुनिया के पहले बच्चे बन गए हैं जिन्हें "डिफ्यूज इंट्रिन्सिक पोंटाइन ग्लियोमा" (DIPG) नामक दुर्लभ और खतरनाक ब्रेन कैंसर से ठीक किया गया है। DIPG एक बहुत ही तेज़ी से बढ़ने वाला ब्रेन कैंसर है, जिसका इलाज बहुत मुश्किल है। हर साल अमेरिका में लगभग 300 और फ्रांस में 100 बच्चों में इसका पता चलता है।

13-Year-Old Lucas Becomes First Child Cured of Rare Brain Cancer