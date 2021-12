एक दिन में करते हैं यदि तीन से ज्यादा कॉफी का सेवन तो बढ़ सकता है दिल की बीमारी का खतरा, अध्यन

यदि आप भी कॉफी का सेवन एक दिन में तीन कप से ज्यादा करते हैं तो ये दिल के स्वास्थ्य के लिए खतरनाक भी साबित हो सकता है, एक अध्यन के अनुसार इस बात का खुलासा हुआ है कि हार्ट की सेहत के ऊपर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है,जिसके बारे में आपको भी जानना चाहिए।

नई दिल्ली। सर्दी का मौसम आ गया है ऐसे में लोग कॉफ़ी का सेवन करना बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं, वहीं कई लोग घंटो तक काम करने के चलते खुद को फ्रेश रखने के लिए भी जरूरत से ज्यादा कॉफ़ी का सेवन करते हैं लकिन सेहत के साथ-साथ दिल की सेहत के ऊपर बुरा प्रभाव डाल सकती है। आपको बताते चलें कि वर्ल्ड फर्स्ट जेनेटिक स्टडी में, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया विश्विधालय में ऑस्ट्रेलियन फॉर प्रिसिजन हेल्थ के शोधकर्ताओं ने ये पाया है कि यदि आप एक दिन में तीन या इससे ज्यादा कॉफ़ी का सेवन करते हैं तो इससे आपका हृदय रोग (सीवीडी) का खतरा काफी हद बढ़ सकता है।

3 or more cups of coffee a day is not good for heart health, study