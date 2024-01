भूलने की बीमारी को दूर भगाएं! दिमाग को तेज बनाए रखने के 5 मजेदार टिप्स

मानव मस्तिष्क एक जटिल अंग है। जैसे-जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, वैसे-वैसे हमारा मस्तिष्क भी बदलता है और इसलिए हमारा मानसिक कार्य भी बदलता है। उम्र बढ़ने के सबसे भयानक परिणामों में से एक यह है कि अगर हम ठीक से देखभाल नहीं करते हैं तो हमारी याददाश्त, सोच और निर्णय लेने की क्षमता कितनी तेजी से बिगड़ने लगती है।

5 Powerful Habits to Keep Your Brain Young and Active.