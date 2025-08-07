Heart Attack : जिम शुरू करने से पहले दिल की सेहत के लिए जरूर कराएं ये 5 जांच

अगर धीरे-धीरे और सही तरीके से न किया जाए और अचानक से भारी और जोरदार वर्कआउट ब्लड प्रेशर बढ़ने का कारण बन सकता है। कठिन जिम रुटीन के दौरान ब्लड प्रेशर का बढ़ना स्वाभाविक है लेकिन अगर किसी का दिल पहले से ही कमजोर है या धमनियां अवरुद्ध हैं तो यह वृद्धि खतरनाक हो सकती है। कोरोनरी धमनी रोग, अतालता, या हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी जैसी अज्ञात स्थितियां अक्सर तब तक ध्यान नहीं देतीं जब तक कि शारीरिक परिश्रम से शुरू न हो जाएं। धूम्रपान, खराब खान-पान या अनियंत्रित डायबिटीज जैसी लाइफ स्टाइल की आदतें युवाओं में भी इस जोखिम को बढ़ा देती हैं।