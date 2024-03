65% युवा तनाव के शिकार! इरेक्शन की समस्या हो सकती है असली वजह, जानें कारण और इलाज

युवाओं में मनोवैज्ञानिक इरेक्टाइल डिसफंक्शन (Psychological ED ) एक बढ़ती हुई चिंता का विषय है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। यौन प्रदर्शन के लिए बढ़ती उम्मीदें, चिंता और तनाव की भावनाओं के साथ मिलकर 22-30 आयु वर्ग के 65% से अधिक लोगों में मनोवैज्ञानिक इडी (Psychological ED) का कारण बन सकती हैं।

Young men and Erectile Dysfunction : युवाओं में मनोवैज्ञानिक इरेक्टाइल डिसफंक्शन (Psychogenic Erectile Dysfunction) एक बढ़ती हुई चिंता का विषय है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। तनाव और प्रदर्शन का दबाव है बड़ी वजह Stress and pressure of performance are the major reasons यौन प्रदर्शन के लिए बढ़ती उम्मीदें, चिंता और तनाव की भावनाओं के साथ मिलकर 22-30 आयु वर्ग के 65% से अधिक लोगों में मनोवैज्ञानिक इडी (Psychogenic Erectile Dysfunction) का कारण बन सकती हैं। युवाओं में मनोवैज्ञानिक इडी (Psychogenic Erectile Dysfunction) से निपटने के लिए एक व्यापक रणनीति अपनाना महत्वपूर्ण है, जिसमें मनोवैज्ञानिक तत्वों को शामिल करना और उपचार योजना में चिकित्सा या परामर्श को शामिल करना शामिल है।

सोशल मीडिया का बढ़ता प्रभाव Social media and sexual expectations Young men and Erectile Dysfunction : डॉ. अमित बंसल, यूरो और एंड्रोलॉजी, अपोलो स्पेक्ट्रा दिल्ली का कहना है कि, "मनोवैज्ञानिक इडी (Psychogenic Erectile Dysfunction) समाज द्वारा लादे गए कामुकता और प्रदर्शन पर अप्राप्य मानकों के कारण युवाओं के लिए चिंता का विषय बन रहा है। सोशल मीडिया के प्रचलन ने भी युवाओं पर हर समय खुद को यौन रूप से आश्वस्त और सक्षम के रूप में चित्रित करने का दबाव बढ़ा दिया है। आदर्श छवियों के साथ यह निरंतर तुलना अपर्याप्तता और प्रदर्शन चिंता की भावनाओं को बढ़ा सकती है, अंततः युवाओं में मनोवैज्ञानिक इडी (Psychogenic Erectile Dysfunction) से जुड़े तनाव के स्तर को बढ़ा सकती है। 22-30 आयु वर्ग के 65% से अधिक युवा इन मानकों पर खरा उतरने के लिए बाध्य महसूस करते हैं।" खुलकर बातचीत जरूरी Open conversation is necessary Young men and Erectile Dysfunction : इसके अलावा, यौन स्वास्थ्य और मानसिक स well-being पर चर्चा करने के बारे में सामाजिक वर्जना युवाओं द्वारा अनुभव किए जाने वाले संकट को और बढ़ा देती है। संचार के लिए खुले चैनलों की कमी उनकी सहायता या समर्थन लेने की क्षमता को बाधित करती है, जिससे उनके अलगाव और अपर्याप्तता की भावना और गहराती है। क्या है मनोवैज्ञानिक इडी? What is psychological ED? मनोवैज्ञानिक इरेक्टाइल डिसफंक्शन (Psychological ED) पुरुष के आत्मविश्वास और रिश्तों को गहराई से प्रभावित करता है। स्वास्थ्य समस्याओं या दवा के दुष्प्रभावों जैसे स्तंभन दोष के भौतिक कारणों के विपरीत, मनोवैज्ञानिक इडी (Psychological ED) तनाव, चिंता या आघात जैसे मनोवैज्ञानिक कारकों से उत्पन्न होती है। यह भावनात्मक पहलू मनोवैज्ञानिक इडी (Psychological ED) के उपचार को चुनौतीपूर्ण बना देता है और इसके लिए एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता होगी। मनोवैज्ञानिक इरेक्टाइल डिसफंक्शन (Psychological ED) पुरुष के आत्मविश्वास और रिश्तों को गहराई से प्रभावित करता है। स्वास्थ्य समस्याओं या दवा के दुष्प्रभावों जैसे स्तंभन दोष के भौतिक कारणों के विपरीत, मनोवैज्ञानिक इडी (Psychological ED) तनाव, चिंता या आघात जैसे मनोवैज्ञानिक कारकों से उत्पन्न होती है। यह भावनात्मक पहलू मनोवैज्ञानिक इडी (Psychological ED) के उपचार को चुनौतीपूर्ण बना देता है और इसके लिए एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता होगी। मनोवैज्ञानिक इडी (Psychological ED) के लक्षण प्रदर्शन के कारण संघर्ष कर रहे हो सकते हैं, और अतीत के अनसुलझे भावनात्मक मुद्दे उनकी कठिनाइयों में योगदान दे रहे हैं। एक सामान्य संकेत बिना किसी अंतर्निहित चिकित्सा स्थिति के अचानक इरेक्शन की समस्या और अंतरंग स्थितियों में भी यौन इच्छा का अभाव है। यहां तक कि तनाव, चिंता, अवसाद या पिछले आघात जैसे मनोवैज्ञानिक कारक भी मनोवैज्ञानिक इडी (Psychological ED) के लक्षणों को खराब कर सकते हैं और यौन प्रदर्शन में बाधा डाल सकते हैं। (Psychological ED) समस्या का समाधान डॉ. बंसल ने निष्कर्ष निकाला, "युवाओं में मनोवैज्ञानिक इडी (Psychological ED) के मामलों में वृद्धि एक परेशान करने वाली प्रवृत्ति है जो मानसिक स्वास्थ्य और यौन क्रिया के बीच जटिल संबंध को उजागर करती है। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सफल होने का बढ़ता दबाव 22-35 आयु वर्ग के 65% से अधिक युवाओं में तनाव और चिंता के ऊंचे स्तर का कारण बन सकती है।