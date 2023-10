750 ग्राम के प्रीमैच्योर बच्चे ने जीती जिंदगी, डॉक्टरों की मेहनत रंग लाई

नोएडा के एक निजी अस्पताल के डॉक्टरों ने 25 सप्ताह के एक प्रीमैच्योर बेबी को नया जीवन दिया है। बच्चे का वजन मात्र 750 ग्राम है।

जुड़वा बच्चों से गर्भवती महिला झांसी की रहने वाली है और फोर्टिस अस्पताल नोएडा में भर्ती होने के समय उसकी हालत बेहद गंभीर थी। एमनियोटिक द्रव के लीक होने से मां और बच्चों को संक्रमण का खतरा था।