स्वास्थ्य

Aamir Khan Diet: 61 साल के होने वाले आमिर खान दिख रहे हैं 40 के! जानिये उनकी Anti Inflammatory Diet डाइट का सच?

Aamir Khan Diet: आजकल हर कोई स्लिम और फिट दिखना चाहता है, लेकिन हमारे खान-पान के कारण मोटापा बढ़ता है। दूसरी तरफ 60 साल के दिग्गज एक्टर आमिर खान ने एंटी-इंफ्लेमेटरी डाइट के सेवन से अपना 18 किलो वजन घटाया है। आइए जानते हैं कि 'एंटी-इंफ्लेमेटरी डाइट' (Anti-Inflammatory Diet) क्या होती है?

2 min read
Google source verification

भारत

image

Nidhi Yadav

Jan 16, 2026

Aamir Khan Diet

Aamir Khan Diet ( photo- gemini AI)

Aamir Khan Diet: आजकल हर कोई स्लिम और फिट शरीर चाहता है, इसके लिए लोग घंटों तक जिम में पसीना बहाते हैं। वहीं दूसरी तरफ कई लोग लंबे समय तक स्ट्रिक्ट डाइट चार्ट को अपनाते हैं, लेकिन फिर भी रिजल्ट वही रहता है। इसी कशमकश में जल्द ही 61 साल के होने वाले एक्टर ने बिना जिम गए ही अपना 18 किलो वजन घटा लिया है। आश्चर्य की बात तो यह है कि इसके पीछे कोई एक्सरसाइज नहीं है, बल्कि आमिर खान ने खुद बताया है कि इसके पीछे उनकी 'एंटी-इंफ्लेमेटरी डाइट' (Anti-Inflammatory Diet) का जादू है। आइए जानते हैं कि 'एंटी-इंफ्लेमेटरी डाइट' क्या होती है? इस डाइट में क्या-क्या शामिल होता है? यह किन बीमारियों से बचाती है और यह डाइट किसको खानी चाहिए और किसको इससे परहेज करना चाहिए?

क्या होती है 'एंटी-इंफ्लेमेटरी डाइट' (Anti-Inflammatory Diet)?

हमारे शरीर में सूजन सामान्यत: तब पैदा होती है जब हमारे शरीर की कोशिकाएं किसी बाहरी संक्रमण के खिलाफ लड़ती हैं। लेकिन कई बार यह सूजन बिना किसी कारण के ही होने लगती है और इससे माइग्रेन जैसी गंभीर समस्या उत्पन्न होने लगती है। आमिर खान ने भी अपनी इस डाइट का उपयोग पुरानी माइग्रेन की समस्या को कम करने के लिए किया था, लेकिन इसके साथ ही उनका 18 किलो वजन भी कम हो गया। इस डाइट को डिजाइन ही हमारे शरीर के अंदर की सूजन को कम करने के तरीके से किया गया है।

एंटी-इंफ्लेमेटरी डाइट (Anti-Inflammatory Diet) में क्या-क्या शामिल होता है?
ताजा फल
हरी और पत्तेदार सब्जियां
ओमेगा-3 से भरपूर खाद्य पदार्थ
साबुत अनाज
अदरक
हल्दी

एंटी-इंफ्लेमेटरी डाइट किन बीमारियों से बचाती है?

  • मोटापा
  • माइग्रेन
  • हार्ट की बीमारियां
  • डायबिटीज
  • गठिया (Arthritis)

एंटी-इंफ्लेमेटरी डाइट (Anti-Inflammatory Diet) किसको खानी चाहिए?

  • जोड़ों के दर्द और माइग्रेन से पीड़ित लोग
  • वजन कम करने की चाहत रखने वाले
  • 40 से 60 साल की उम्र के लोग

एंटी-इंफ्लेमेटरी डाइट (Anti-Inflammatory Diet) से किसे परहेज करना चाहिए?

  • गर्भवती महिलाएं
  • गंभीर बीमारी से पीड़ित लोग
  • जल्दबाजी करने वाले लोग

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से न आजमाएं, बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।

