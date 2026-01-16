Aamir Khan Diet: 61 साल के होने वाले आमिर खान दिख रहे हैं 40 के! जानिये उनकी Anti Inflammatory Diet डाइट का सच?

Aamir Khan Diet: आजकल हर कोई स्लिम और फिट शरीर चाहता है, इसके लिए लोग घंटों तक जिम में पसीना बहाते हैं। वहीं दूसरी तरफ कई लोग लंबे समय तक स्ट्रिक्ट डाइट चार्ट को अपनाते हैं, लेकिन फिर भी रिजल्ट वही रहता है। इसी कशमकश में जल्द ही 61 साल के होने वाले एक्टर ने बिना जिम गए ही अपना 18 किलो वजन घटा लिया है। आश्चर्य की बात तो यह है कि इसके पीछे कोई एक्सरसाइज नहीं है, बल्कि आमिर खान ने खुद बताया है कि इसके पीछे उनकी 'एंटी-इंफ्लेमेटरी डाइट' (Anti-Inflammatory Diet) का जादू है। आइए जानते हैं कि 'एंटी-इंफ्लेमेटरी डाइट' क्या होती है? इस डाइट में क्या-क्या शामिल होता है? यह किन बीमारियों से बचाती है और यह डाइट किसको खानी चाहिए और किसको इससे परहेज करना चाहिए?