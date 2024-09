Dengue : कोरोना के बाद डेंगू ने बढ़ाई हार्ट की समस्या, शोध में डेंगू के मरीजों में 55 फीसदी हार्ट की परेशानी आई सामने

डेंगू में 55 फीसदी हार्ट की समस्याओं का जोखिम Dengue increases the risk of heart problems by 55% चिकित्सा संबंधी जर्नल में प्रकाशित इस अध्ययन में वैज्ञानिकों ने खोजा कि डेंगू से पीड़ित मरीजों में हार्ट समस्याओं का खतरा कोविड की तुलना में अधिक हो सकता है। अध्ययन का मानना है कि डेंगू से पीड़ित व्यक्तियों में मानसिक समस्याएं होने के साथ-साथ चलने-फिरने में कठिनाई का सामना भी किया जा सकता है। अध्ययन दरासल यह भी अंधानिशानी देता है कि डेंगू से पीड़ित होने पर व्यक्ति को हार्ट संबंधी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।

डेंगू के बाद कैसे प्रभावित होता है हार्ट How the heart is affected after dengue डेंगू से पीड़ित होने के बाद, मरीज को अक्सर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में विकारों का सामना करना पड़ सकता है।

इस स्थिति में, हृदय के कार्डियक संबंधित कार्यों को प्रभावित होने के अतिरिक्त, हृदय की मांसपेशियों में सूजन की समस्या जैसे मायोकार्डियाइटिस भी हो सकती है।

इस प्रकार, छाती में दर्द या भारीपन का अनुभव भी अनिवार्य हो सकता है। कैसे बचें हार्ट से जुड़ी समस्याओं से How to avoid heart related problems हृदय संबंधित समस्याओं से बचने के लिए, आपको नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए।

इसके लिए, आपको शारीरिक सक्रिय रहने के साथ ही खाद्य पदार्थों पर ध्यान देना चाहिए।

इस संदर्भ में, आपको ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखने के लिए धूम्रपान से भी बचना चाहिए। डिसक्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।