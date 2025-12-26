AI 10 साल पहले बताएगा आपकी मौत का खतरा? 95% सटीकता से बताएगा Heart Attack का खतरा

AI Heart Attack Prediction: एआई अब स्वास्थ्य जोखिमों की पूर्व भविष्यवाणी कर रहा है, खासकर हार्ट अटैक, स्ट्रोक और मौत के खतरे की। सेडार्स-सिनाई और जॉन्स हॉपकिन्स की रिसर्च में एआई ने हार्ट अटैक रिस्क 5-10 साल पहले 85-95% सटीकता से प्रेडिक्ट किया। जॉन्स हॉपकिन्स के मॉडल ने हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी में सडन डेथ रिस्क 93% एक्यूरेट बताया। ग्लोबल स्तर पर एआई हेल्थकेयर का ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है। 2025 में मार्केट 21.66 बिलियन डॉलर से भी अधिक पहुंचने की उम्मीद है।