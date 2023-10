AI टूल अलिंद फिब्रिलेशन का पता लगाने में मदद कर सकता है, भले ही कोई लक्षण न हों

Submitted by:

AI-powered atrial fibrillation detection : शोधकर्ताओं ने एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित एल्गोरिदम विकसित किया है जो बिना लक्षण वाले लोगों में असामान्य हृदय ताल या अलिंद फिब्रिलेशन का पता लगा सकता है।

atrial fibrillation : New AI tool can identify people with abnormal heart rhythms