Cancer Test Kit: एम्स ने बनाई 100 रुपये की कैंसर किट, 2 घंटे में चल जाएगा Cancer का पता

Cancer Test Kit: भारत में महिलाओं के बीच सबसे घातक बीमारी सर्वाइकल कैंसर को माना जाता है। अक्सर यह बीमारी लोगों को देर से समझ आती है क्योंकि इसके टेस्ट महंगे और समय लेने वाले होते हैं। लेकिन अब एम्स (AIIMS) के डॉक्टरों ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। उन्होंने ऐसी डायग्नोस्टिक किट बनाई है, जो सिर्फ 100 रुपये में और 2 घंटे के भीतर सर्वाइकल कैंसर का पता लगा सकती है। तो आइए जानते हैं इसकी खासियत।