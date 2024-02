ग्लेशियर पिघलने से निकला खतरनाक वायरस अलास्का पॉक्स, संक्रमण का अभी कोई इलाज नहीं

Submitted by:

Feb 14, 2024

अलास्का पॉक्स एक संक्रामक रोग है जो पॉक्स वायरस के कारण होता है। यह वायरस जंगली जानवरों, जैसे कि गिलहरी, खरगोश और लोमड़ी से मनुष्यों में फैलता है। अलास्का पॉक्स बहुत ही दुर्लभ रोग है, और यह आमतौर पर अलास्का और कनाडा के कुछ क्षेत्रों में ही पाया जाता है।

Alaskapox Released from Melting Glacier, Know Symptoms and Prevention