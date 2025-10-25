Patrika LogoSwitch to English

Alcohol Intake A Week: क्या हफ्ते में एक बार शराब पीने से स्वास्थ्य को जोखिम है? जानिए एक बार का असर

Alcohol Intake A Week: कई लोगों को लगता है कि कभी-कभार पीने से क्या फर्क पड़ता है, और वे इसे हल्के में ले लेते हैं। लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि शराब की थोड़ी-सी मात्रा भी शरीर पर असर डाल सकती है। जानिए...

भारत

image

MEGHA ROY

Oct 25, 2025

Health Impact of Drinking Alcohol Once a Week|फोटो सोर्स – Freepik

Alcohol Intake A Week: आज के मॉडर्न लाइफ में वाइन पीना एक ट्रेंड बन चुका है। वही, अपनी जिंदगी को एनर्जी देने के लिए लोग हफ्ते में एक बार अपने डिनर या प्राइवेट गेट-टुगेदर में शराब का सेवन करते हैं। ऐसे में कई लोगों को लगता है कि कभी-कभार पीने से क्या फर्क पड़ता है, और वे इसे हल्के में ले लेते हैं। लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि शराब की थोड़ी-सी मात्रा भी शरीर पर असर डाल सकती है। इस बारे में डॉ. जयंत ठाकुरिया ने Indianexpress को बताया , जो यथार्थ सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, फरिदाबाद में इंटरनल मेडिसिन और रुमेटोलॉजी के निदेशक हैं, आपको बताते हैं कि आखिर हफ्ते में एक बार शराब पीने से शरीर में क्या बदलाव हो सकते हैं। जानिए…

लिवर और किडनी पर असर

डॉ. ठाकुरिया कहते हैं, “सप्ताह में एक बार शराब पीना भी लिवर पर दबाव डालता है। समय के साथ यह फैटी लिवर या अन्य लिवर संबंधी बीमारियों की वजह बन सकता है।”किडनी भी इससे अछूती नहीं रहती शराब शरीर में डिहाइड्रेशन पैदा करती है, जिससे किडनी की कार्यक्षमता प्रभावित होती है।

दिल और रक्त संचार प्रणाली

शराब का सबसे बड़ा असर दिल और ब्लड सर्कुलेशन पर पड़ता है। “यह ब्लड प्रेशर बढ़ा देती है और हार्टबीट को अनियमित कर सकती है,” डॉ. ठाकुरिया बताते हैं।अगर कोई व्यक्ति शराब के साथ धूम्रपान भी करता है, तो खतरा कई गुना बढ़ जाता है इससे हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसी बीमारियों का जोखिम बढ़ जाता है।

वजन और मेटाबॉलिज्म पर असर

शराब में कैलोरी काफी अधिक होती है। अक्सर लोग इसके साथ तले या नमकीन स्नैक्स खाते हैं, जिससे वजन तेजी से बढ़ता है।डॉ. ठाकुरिया के अनुसार, “शराब पेट में सूजन (Bloating) पैदा करती है और मेटाबॉलिज्म को धीमा कर देती है। इससे वजन नियंत्रित रखना मुश्किल हो जाता है।”

दवाइयों के साथ शराब का खतरा


शराब कुछ दवाइयों के साथ खतरनाक प्रतिक्रिया दे सकती है।खासतौर पर स्लीपिंग पिल्स, एंटी-डिप्रेसेंट्स या सिडेटिव्स के साथ इसे लेने से गंभीर दुष्प्रभाव हो सकते हैं।इसलिए किसी भी दवा के साथ शराब पीने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें।

नींद और मानसिक स्वास्थ्य

कई लोग मानते हैं कि शराब पीने से नींद अच्छी आती है, लेकिन सच्चाई इसके उलट है।शुरुआत में नींद आने जैसा महसूस होता है, पर शराब गहरी और आरामदायक नींद के चरणों को बाधित करती है। वहीं अगले दिन थकान, चिड़चिड़ापन और ध्यान केंद्रित करने में दिक्कत महसूस होती है।

पाचन तंत्र पर असर

शराब पाचन तंत्र को भी प्रभावित करती है। बड़ी मात्रा में सेवन करने पर यह पेट में जलन, एसिडिटी, और गंभीर मामलों में ब्लीडिंग जैसी समस्याएं पैदा कर सकती है।डॉ. ठाकुरिया बताते हैं, “जिन्हें एसिड रिफ्लक्स या गैस्ट्रिक समस्या है, उन्हें शराब पूरी तरह से छोड़ देनी चाहिए।”

कौन लोग शराब से पूरी तरह बचें?

  • गर्भवती महिलाएं: शराब भ्रूण के विकास को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा सकती है।
  • लिवर या हार्ट रोगी: इनकी स्थिति और बिगड़ सकती है।
  • दवाइयां लेने वाले लोग: कई दवाइयों के साथ शराब घातक हो सकती है।
  • ड्राइव करने वाले व्यक्ति: थोड़ी मात्रा भी रिफ्लेक्स और निर्णय लेने की क्षमता को कमजोर कर देती है।
  • एसिडिटी या पाचन रोग से पीड़ित लोग: शराब इन समस्याओं को और बढ़ाती है।

Updated on:

25 Oct 2025 11:51 am

Published on:

25 Oct 2025 11:39 am

Hindi News / Health / Alcohol Intake A Week: क्या हफ्ते में एक बार शराब पीने से स्वास्थ्य को जोखिम है? जानिए एक बार का असर

