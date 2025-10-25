Alcohol Intake A Week: क्या हफ्ते में एक बार शराब पीने से स्वास्थ्य को जोखिम है? जानिए एक बार का असर

Alcohol Intake A Week: आज के मॉडर्न लाइफ में वाइन पीना एक ट्रेंड बन चुका है। वही, अपनी जिंदगी को एनर्जी देने के लिए लोग हफ्ते में एक बार अपने डिनर या प्राइवेट गेट-टुगेदर में शराब का सेवन करते हैं। ऐसे में कई लोगों को लगता है कि कभी-कभार पीने से क्या फर्क पड़ता है, और वे इसे हल्के में ले लेते हैं। लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि शराब की थोड़ी-सी मात्रा भी शरीर पर असर डाल सकती है। इस बारे में डॉ. जयंत ठाकुरिया ने Indianexpress को बताया , जो यथार्थ सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, फरिदाबाद में इंटरनल मेडिसिन और रुमेटोलॉजी के निदेशक हैं, आपको बताते हैं कि आखिर हफ्ते में एक बार शराब पीने से शरीर में क्या बदलाव हो सकते हैं। जानिए…