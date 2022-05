Health News: दूध में डालकर पिएं शहद और ये खास चीजें, सर्दी-जुकाम से लेकर सेहत से जुड़ी कई समस्याएं हो जाएंगी दूर

Health Tips: यदि आपके गले में सर्दी-जुकाम व खरास की समस्या रहती है तो आपको हल्दी के साथ शहद में मिलाकर दूध का सेवन जरूर करना चाहिए, क्योंकि इनका सेवन सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा बेहतरीन साबित होता है, जानिए अन्य फायदों के बारे में।

Published: May 26, 2022 05:19:38 pm

Health News: दूध में शहद और हल्दी के सेवन से स्वास्थ्य से जुड़ी कई समस्याएं दूर होती जाती हैं, इनके रोजाना इस्तेमाल से स्वास्थ्य से जुड़ी कई गंभीर समस्या दूर रहती है, दूध में विटामिन ए, विटामिन बी, लैक्टिक एसिड व अन्य सारे पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। वहीं शहद में भी तांबा, पोटैशियम, फ़ास्फ़रोस जैसी कई सारे पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इसलिए जानिए कि दूध में शहद और हल्दी को मिला कर पीने से कौन-कौन से फायदे होते हैं और इनके सेवन से स्वास्थ्य से जुड़ी कौन-कौन सी समस्याएं दूर हो जाती हैं।

