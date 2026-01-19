Amazon में हड़कंप! 3000 कर्मचारियों पर मंडराया टीबी का खतरा? जानिए क्या है वेयरहाउस का सच

लैटेंट टीबी फैलती नहीं है, लेकिन इलाज जरूरी होता है। डॉक्टर कुछ महीनों तक दवाओं का कोर्स देते हैं, जिससे बैक्टीरिया एक्टिव न हो। ज्यादातर मामलों में यह इलाज सुरक्षित और असरदार होता है। UKHSA के आंकड़ों के अनुसार, 2024 में यूके में टीबी के मामलों में 13.6% की बढ़ोतरी हुई थी और करीब 5,500 लोग पॉजिटिव पाए गए थे। अधिकारियों का कहना है कि कुल मिलाकर खतरा कम है और टीबी का इलाज पूरी तरह संभव है। इस मामले से साफ है कि सतर्कता जरूरी है, लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं। समय पर जांच और इलाज से टीबी को पूरी तरह कंट्रोल किया जा सकता है।