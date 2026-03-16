Anaya Bangar Gender Surgery: सफल हुई जेंडर-अफर्मिंग सर्जरी, जानिए क्या होती है Vaginoplasty

इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए वीडियो में अनाया ने कहा कि फिलहाल उन्हें थोड़ा दर्द और असहजता महसूस हो रही है, लेकिन डॉक्टरों के मुताबिक एक-दो हफ्तों में यह ठीक हो जाएगा। उन्होंने डॉक्टरों और मेडिकल टीम का शुक्रिया भी अदा किया और कहा कि यह उनके जीवन के सफर का बहुत महत्वपूर्ण कदम है। उनकी इस घोषणा के बाद सोशल मीडिया पर ट्रांसजेंडर हेल्थकेयर और जेंडर-अफर्मिंग सर्जरी को लेकर काफी चर्चा हो रही है। खासतौर पर उस सर्जरी के बारे में, जिसे वैजिनोप्लास्टी (Vaginoplasty) कहा जाता है।