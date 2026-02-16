Anger Heart Attack Risk: सिर्फ 8 मिनट का गुस्सा बढ़ा सकता है हार्ट अटैक का खतरा! नई स्टडी में खुलासा

जब आप गुस्सा करते हैं, तो शरीर में स्ट्रेस हार्मोन जैसे कोर्टिसोल और एड्रेनालिन तेजी से बढ़ जाते हैं। ये हार्मोन रक्त वाहिकाओं की अंदरूनी परत को सख्त कर देते हैं, जिससे ब्लड वेसल्स आसानी से नहीं फैल पातीं। इससे खून का बहाव धीमा हो जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है और दिल पर ज्यादा दबाव पड़ता है। एक बार गुस्सा आने से स्थायी नुकसान नहीं होता, लेकिन अगर ऐसा बार-बार हो, तो ब्लड वेसल्स को ठीक होने का समय नहीं मिलता। लंबे समय में इससे धमनियों में प्लाक जमा हो सकता है और हार्ट अटैक या स्ट्रोक का खतरा बढ़ सकता है।