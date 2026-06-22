क्या आपके होंठ, आंखें या चेहरा अचानक सूज जाता है? Cleveland Clinic और NHS से जानिए Angioedema के संकेत

होंठ, आंखों और चेहरे में अचानक सूजन को दर्शाती प्रतीकात्मक तस्वीर (photo- freepik)
Angioedema Symptoms in Hindi: सुबह उठकर आईने में देखा और महसूस हुआ कि होंठ सामान्य से ज्यादा सूजे हुए हैं। या फिर अचानक आंखों के आसपास सूजन आ गई और चेहरा बदला-बदला सा दिखने लगा। कई लोग इसे एलर्जी या किसी कीड़े के काटने का असर समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन कुछ मामलों में यह एंजियोएडेमा (Angioedema) नाम की स्थिति का संकेत हो सकता है।
क्लीवलैंड क्लिनिक, एनएचएस और मेडलाइनप्लस के अनुसार एंजियोएडेमा (Angioedema) त्वचा की गहरी परतों में होने वाली सूजन है, जो अक्सर चेहरे, होंठों, आंखों, जीभ, हाथों, पैरों या गले को प्रभावित कर सकती है।
एंजियोएडेमा एक ऐसी स्थिति है जिसमें त्वचा के नीचे मौजूद ऊतकों में अचानक तरल पदार्थ जमा होने लगता है, जिससे सूजन दिखाई देने लगती है। यह सूजन कुछ घंटों से लेकर कुछ दिनों तक रह सकती है। कई बार यह पित्ती (Hives) के साथ भी दिखाई देती है, लेकिन हर बार ऐसा जरूरी नहीं होता।
Cleveland Clinic के अनुसार एंजियोएडेमा की सूजन सबसे अधिक इन हिस्सों में देखी जाती है:
कई बार सूजन इतनी ज्यादा हो सकती है कि व्यक्ति को बोलने, खाने या सांस लेने में परेशानी होने लगती है।
NHS के मुताबिक इसके लक्षण व्यक्ति के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन आमतौर पर ये संकेत दिखाई दे सकते हैं:
एलर्जी- कुछ लोगों में दवाओं, खाद्य पदार्थों, कीड़े के काटने या अन्य एलर्जन के कारण यह समस्या हो सकती है।
दवाओं का असर- MedlinePlus के अनुसार हाई ब्लड प्रेशर की कुछ दवाएं, खासकर ACE inhibitors, कुछ लोगों में Angioedema का कारण बन सकती हैं।
आनुवंशिक कारण- कुछ लोगों में यह समस्या परिवार से भी मिल सकती है। इसे Hereditary Angioedema कहा जाता है।
अज्ञात कारण- कई मामलों में डॉक्टरों को स्पष्ट कारण नहीं मिल पाता। इसे Idiopathic Angioedema कहा जाता है।
Cleveland Clinic और NHS दोनों चेतावनी देते हैं कि अगर सूजन जीभ, गले या सांस की नली को प्रभावित कर रही है, तो यह मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है। इन लक्षणों पर तुरंत अस्पताल जाना चाहिए:
इलाज सूजन के कारण पर निर्भर करता है। यदि कारण एलर्जी है तो डॉक्टर एंटीहिस्टामिन, स्टेरॉयड या अन्य दवाएं दे सकते हैं। वहीं आनुवंशिक Angioedema के लिए अलग तरह का उपचार किया जाता है।
कई लोग चेहरे या होंठों की सूजन को मामूली समस्या समझ लेते हैं। लेकिन विशेषज्ञों के अनुसार बार-बार होने वाली या तेजी से बढ़ने वाली सूजन के पीछे गंभीर कारण भी हो सकते हैं।
डिस्क्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प है। लेकिन पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।
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