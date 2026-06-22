क्या आपके होंठ, आंखें या चेहरा अचानक सूज जाता है? Cleveland Clinic और NHS से जानिए Angioedema के संकेत

Angioedema Symptoms in Hindi: सुबह उठकर आईने में देखा और महसूस हुआ कि होंठ सामान्य से ज्यादा सूजे हुए हैं। या फिर अचानक आंखों के आसपास सूजन आ गई और चेहरा बदला-बदला सा दिखने लगा। कई लोग इसे एलर्जी या किसी कीड़े के काटने का असर समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन कुछ मामलों में यह एंजियोएडेमा (Angioedema) नाम की स्थिति का संकेत हो सकता है।