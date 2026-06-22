Swine Flu Death : सुअरों से फैलने वाले स्वाइन फ्लू से 41 वर्षीय शख्स की मौत, बढ़ रहे मामले, जानिए H1N1 के छह लक्षण

Karnataka Man Dies Of Swine Flu : सोमवार को कर्नाटक में स्वाइन फ्लू से एक 41 वर्षीय शख्स की मौत हो गई। "द हिंदू" की रिपोर्ट के मुताबिक, संक्रमण के बाद शख्स का इलाज एक प्राइवेट अस्पताल में चल रहा था, जहां उसने दम तोड़ दिया। करीब 3 हफ्तों में भारत में यह चौथी मौत बताई जा रही है। छत्तीसगढ़ में अब तक तीन मौतें हो चुकी हैं।