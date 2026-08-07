swine flu : स्वाइन फ्लू से आप अपना बचाव आसानी से कर सकते है इसके लिए घरेलु उपाय और सामान्य सी दवा भी उपलब्ध है। स्वाइन फ्लू के लक्षण भी सामान्य व्यक्ति पहचान सकता है। जांच सिर्फ चिकित्सालय में ही होगी। और जरुरी उपचार समय रहते किया जाता है। स्वाइन फ्लू इस सदी की सबसे भयानक वायरल बीमारी बन चुकी है। हर दिन हजारो नए मरीज अस्तपाल में सिर्फ इस स्वाइन फ्लू के कारण भर्ती हो रहे है। भारत में स्वाइन फ्लू से मरने वालो के संख्या दिनों दिन बढ़ते ही जा रही है। फ्लू से कैसे बचा जा सकता है क्या है उपचार जाने इस रिपोर्ट में <strong>स्वाइन फ्लू क्या है ?</strong>स्वाइन फ्लू को H1N1 नाम से भी जाना जाता है। इस वायरल बीमारी का जनक सूअर को माना जाता है। इसलिए इसको सूअर फ्लू भी बोलते है। यह एक वायरल बीमारी है, एक आदमी से दूसरे आदमी को आसनी से यह अपने गिरफ्त में ले सकती है। खासते और छीकते वक़्त मुँह से निकला कण जब हवा में मिल जाता है। हवा के द्वारा या किसी के छूने से दूसरे व्यक्ति के शरीर में मुंह या नाक के जरिए प्रवेश कर जाते हैं। दरवाजे, फोन, कीबोर्ड या रिमोट कंट्रोल के जरिए भी यह वायरस फैल सकते हैं। अगर इन चीजों का इस्तेमाल किसी संक्रमित व्यक्ति ने किया हो. <strong>कैसे बचे ? (स्वाइन फ्लू के उपचार)</strong>बाहर जाते वक़्त हमेशा अपने साथ रुमाल, मुँह ढकने के लिए कोई कपड़ा अवश्य ले। जिस किसी को छींक या खासी हो उससे दूरी बनाए रखे। छींक, ख़ासी आने पर अपने मुँह को रुमाल, टिश्यू पेपर से जरूर ढक ले। <strong>क्या है लक्षण ?</strong> (swine flu symptoms in hindi)इस फ्लू के होते ही आपको तेज सर दर्द, बुखार, नाक का बहाना, गला जाम होना, छींक ख़ासी होने लगती है। ऐसे लक्षण होने पर तुरंत बिना किसी देरी के अपने डॉक्टर से संपर्क करें। रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर गबराने की जरुरत नहीं है स्वाइन फ्लू का इलाज एंटीवायरस ड्रग टैमीफ्लू से सम्भव है | NICD के मुताबिक अगर फ्लू का पता पहले चल जाता है तो इसका इलाज सम्भव है। एक वर्ष से कम और व्यस्क को ओसलटामवीर दे कर उनका इलाज किया जाता हैं।

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