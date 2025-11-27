Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

स्वास्थ्य

Asthma Diet Restrictions: सांस फूलना बढ़ रहा है? वजह हो सकती है आपकी प्लेट में मौजूद ये 5 खतरनाक चीजें

Asthma Diet Restrictions: अस्थमा एक श्वसन संबंधी बीमारी है। जिससे सांस लेने में कठिनाई होती है। कुछ खाने की चीजें इस समस्या को और भी बढ़ा सकती हैं, इससे बचने के लिए आपको इन 5 चीजों को अपने थाली से बाहर निकाल देना चाहिए।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Dimple Yadav

image

Nidhi Yadav

Nov 27, 2025

Asthma Diet Restrictions

Asthma Diet Restrictions (Photo- gemini ai)

Asthma Diet Restrictions: जो लोग अस्थमा से पीड़ित हैं, उन्हें दवाइयों के साथ अपने खान-पान पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। दवाइयां अस्थमा को सिर्फ कंट्रोल में रखती हैं, लेकिन कुछ खाद्य पदार्थों से बचना अस्थमा में संजीवनी का काम करता है, क्योंकि ये शरीर में सूजन, एलर्जी और बलगम को बढ़ाते हैं, जिससे अस्थमा के लक्षण ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं। अस्थमा जैसी बीमारी में उपचार से ज़्यादा बचाव की जरूरत होती है। यदि आपको अस्थमा है, तो जानिए ऐसे 5 खाद्य पदार्थ जिनसे बचकर आप इस गंभीर बीमारी में भी अपने फेफड़ों को स्वस्थ रख सकते हैं। अस्थमा सीधे तौर पर फेफड़ों को प्रभावित करता है। अस्थमा की स्थिति में किन चीजों से परहेज करना चाहिए

ज्यादा सोडियम वाली चीजें

अगर आपको अस्थमा है, तो अधिक सोडियम वाली चीजें खाने से बचना चाहिए। ज्यादा नमक खाने से अस्थमा की समस्या बढ़ सकती है। जब आप बहुत नमकीन खाना खाते हैं, तो श्वसन मार्ग अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। इसका मतलब यह है कि ऐसे लोगों को जल्दी सांस लेने में दिक्कत हो सकती है और अस्थमा अटैक का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए नमकीन स्नैक्स (चिप्स, भुजिया) और डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों को अपनी डाइट से दूर रखें।

सल्फाइट वाली चीजें

सल्फाइट ऐसे रसायन होते हैं जिनका उपयोग खाद्य पदार्थों को ताजा रखने और उनके रंग को खराब होने से बचाने के लिए किया जाता है। अस्थमा से पीड़ित कुछ लोग सल्फाइट के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं, जिससे अचानक अस्थमा के लक्षण शुरू हो सकते हैं। सल्फाइट वाले खाद्य पदार्थों में सूखे मेवे, शराब, बोतलबंद नींबू का रस और कुछ प्रकार के अचार शामिल हैं।

फास्ट फूड

फास्ट फूड जैसे चिप्स, पैकेज्ड स्नैक्स, और डीप-फ्राई किए गए खाद्य पदार्थ फैक्ट्रियों में तैयार होते हैं। इनमें पोषण की कमी होती है और ये हानिकारक वसा और सोडियम से भरपूर होते हैं। ऐसे खाद्य पदार्थ शरीर में सूजन बढ़ाते हैं, जो अस्थमा के लक्षणों को और गंभीर बना देते हैं।

बहुत अधिक डेयरी उत्पाद

डेयरी उत्पादों में दूध, दही, पनीर और मक्खन शामिल हैं। सभी अस्थमा मरीजों को ये नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन फिर भी इनका सेवन सीमित मात्रा में करना चाहिए। कई बार डेयरी उत्पाद बलगम को बढ़ा देते हैं, जो फेफड़ों और गले में जमा होकर सांस लेने में दिक्कत पैदा कर सकता है।

सामान्य एलर्जी कारक

मूंगफली के उत्पाद और पानी में पाई जाने वाली कुछ मछलियां जैसे झींगा, केकड़ा और सीप आम एलर्जी कारक हैं। यदि आपको किसी विशेष चीज से एलर्जी है, तो उसके सेवन पर शरीर गंभीर प्रतिक्रिया दे सकता है, जो कई बार अस्थमा के दौरे की वजह भी बन सकता है। यदि ऐसा हो, तो तुरंत उसे खाना बंद करें और डॉक्टर से सलाह लें।

ये भी पढ़ें

Asthma Control Tips : अस्थमा को रखें कंट्रोल में, इन 7 आसान टिप्स से पाएं राहत
स्वास्थ्य
Simple Tips for Asthma Control

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

27 Nov 2025 03:43 pm

Published on:

27 Nov 2025 03:35 pm

Hindi News / Health / Asthma Diet Restrictions: सांस फूलना बढ़ रहा है? वजह हो सकती है आपकी प्लेट में मौजूद ये 5 खतरनाक चीजें

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

Sinus Issues in Winter : आखिर सर्दियों में क्यों बढ़ जाता है इस बीमारी का खतरा, होम्योपैथिक डॉक्टर से जानें इससे बचने के 5 उपाय

Sinus Issues in Winter
स्वास्थ्य

Japanese Techniques: क्या आपको भी है ज्यादा सोचने की बीमारी, अपनाएं ये 7 जापानी फॉर्मूले! दिमाग तुरंत होगा शांत

Japanese Techniques
स्वास्थ्य

Eyelash Health Signs: पलकें झड़ने लगी हैं? सावधान! इन 4 छुपी बीमारियों का हो सकता है संकेत

Eyelash Health Signs
स्वास्थ्य

Cancer Causing Dye in Roasted Chickpeas: आपका पसंदीदा भुना चना बन सकता है कैंसर की वजह! सच जानकर रह जाएंगे दंग

Cancer Causing Dye in Roasted Chickpeas
स्वास्थ्य

क्या रात में पैरों में चुभन-झनझनाहट आपको सोने नहीं देती? ये सामान्य नहीं, RLS का संकेत हो सकता है!

restless legs sindrome
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.