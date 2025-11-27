Asthma Diet Restrictions: सांस फूलना बढ़ रहा है? वजह हो सकती है आपकी प्लेट में मौजूद ये 5 खतरनाक चीजें

Asthma Diet Restrictions: जो लोग अस्थमा से पीड़ित हैं, उन्हें दवाइयों के साथ अपने खान-पान पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। दवाइयां अस्थमा को सिर्फ कंट्रोल में रखती हैं, लेकिन कुछ खाद्य पदार्थों से बचना अस्थमा में संजीवनी का काम करता है, क्योंकि ये शरीर में सूजन, एलर्जी और बलगम को बढ़ाते हैं, जिससे अस्थमा के लक्षण ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं। अस्थमा जैसी बीमारी में उपचार से ज़्यादा बचाव की जरूरत होती है। यदि आपको अस्थमा है, तो जानिए ऐसे 5 खाद्य पदार्थ जिनसे बचकर आप इस गंभीर बीमारी में भी अपने फेफड़ों को स्वस्थ रख सकते हैं। अस्थमा सीधे तौर पर फेफड़ों को प्रभावित करता है। अस्थमा की स्थिति में किन चीजों से परहेज करना चाहिए