सिर्फ 22 साल की उम्र में लड़की के हार्ट की तीनों नसें हुईं ब्लॉक! जानिए Heart Blockage का संकेत

TOI की रिपोर्ट के मुताबिक, डॉक्टर्स के अनुसार लड़की को बचपन से ही एक दुर्लभ जेनेटिक बीमारी फैमिलियल हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया (Familial Hypercholesterolemia) थी। यह बीमारी जन्म से ही खून में बैड कोलेस्ट्रॉल का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ा देती है। इसकी वजह से बहुत कम उम्र में ही धमनियां ब्लॉक होने लगती हैं। लड़की के परिवार ने बताया कि 7 साल की उम्र से ही उसकी स्किन, जॉइंट्स और आंखों के पास पीले रंग की गांठ जैसी चीजें दिखने लगी थीं। परिवार ने इसे स्किन की साधारण समस्या समझा। यहां तक कि 10वीं क्लास में उसकी एक गांठ को ऑपरेशन से हटा भी दिया गया, लेकिन तब डॉक्टर्स ने इसकी गंभीरता पर ध्यान नहीं दिया। यही लापरवाही आगे चलकर उसकी हालत को और बिगाड़ती चली गई।