Auto immune diseases in women : 20 की उम्र में 70% महिलाएं ऑटोइम्यून की शिकार ! जानिए शुरुआती लक्षण और बचाव के तरीके

वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि महिलाओं का इम्यून सिस्टम पुरुषों की तुलना में अधिक सक्रिय होता है, जिससे वे संक्रमणों से बेहतर लड़ पाती हैं। लेकिन यही इम्यून सिस्टम कभी-कभी शरीर की स्वस्थ कोशिकाओं को दुश्मन समझकर उन पर हमला करने लगता है, जिससे ऑटोइम्यून विकार जन्म लेते हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी के अनुसार, महिलाओं के शरीर में पाया जाने वाला एक विशेष अणु ज़िस्ट आरएनए (Xist RNA) कभी-कभी इम्यून सिस्टम को भ्रमित कर देता है, जिससे शरीर अपने ही अंगों को नुकसान पहुंचाने लगता है।