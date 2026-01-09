Travel Sickness: सफर में आती है उल्टी? सावधान! इन बीमारियों का हो सकता है संकेत, अभी जानें इसके कारण और बचाव के उपाय

Travel Sickness: आपने कई लोगों को देखा होगा या फिर कई दफा आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि जब आप कार या बस में सफर कर रहे होते हैं तो आपका जी मिचलाना, उल्टी होना और सिर दर्द जैसी स्थिति हो जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? यह कितना खतरनाक हो सकता है? असल में इसको सामान्य समझकर टालना आपको बहुत भारी पड सकता है। आइये जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? इसके कारण, लक्षण और बचाव क्या हैं और इससे किन गंभीर बीमारियों का खतरा बढ जाता है।