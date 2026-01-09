9 जनवरी 2026,

शुक्रवार

स्वास्थ्य

Travel Sickness: सफर में आती है उल्टी? सावधान! इन बीमारियों का हो सकता है संकेत, अभी जानें इसके कारण और बचाव के उपाय

Travel Sickness: कार या बस में सफर करते समय क्या आपको भी उल्टी आती है और सिर में दर्द होता है? आइये जानते हैं कि ऐसा किस कारण से होता है? ये किन गंभीर बीमारियों का संकेत होता है और इसके लक्षण और बचाव के उपाय क्या हैं?

2 min read
Google source verification

भारत

image

Nidhi Yadav

Jan 09, 2026

Travel Sickness

Travel Sickness (image-geminiAI)

Travel Sickness: आपने कई लोगों को देखा होगा या फिर कई दफा आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि जब आप कार या बस में सफर कर रहे होते हैं तो आपका जी मिचलाना, उल्टी होना और सिर दर्द जैसी स्थिति हो जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? यह कितना खतरनाक हो सकता है? असल में इसको सामान्य समझकर टालना आपको बहुत भारी पड सकता है। आइये जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? इसके कारण, लक्षण और बचाव क्या हैं और इससे किन गंभीर बीमारियों का खतरा बढ जाता है।

सफर के दौरान क्यों होती है उल्टी?(Healthy Travel)

गाडी में या बस में सफर के दौरान उल्टी होने को सफर की बीमारी कहा जाता है। इसको विज्ञान की भाषा में मोशन सिकनेस कहा जाता है। ये वास्तव में कोई बीमारी नहीं होती है बस स्वास्थ्य की एक स्थिति होती है। हमारे शरीर के अंगों में जब संतुलन में कमी आती है तो ये समस्या होती है। लेकिन कई मामलों में ये सामान्य सी समस्या किसी आने वाली गंभीर बीमारी का संकेत भी आपको देती है।

सफर में उल्टी और सिर दर्द के कारण?(Travel Sickness Cause)

सफर के दौरान कान और आंख दोनों हमारे दिमाग को अलग-अलग सिग्नल देते हैं इससे दिमाग न तो आंखों के अनुसार क्रिया कर पाता है और न ही कान के अनुसार। इसी असंतुलन से सिर दर्द होता है और उल्टियां आती हैं।

सफर के दौरान मोशन सिकनेस के लक्षण क्या होते हैं?(Travel Sickness Symptoms)

  • ठंडा पसीना आना
  • जी मिचलाना
  • उल्टियां आना
  • सिर में दर्द होना
  • बेचैनी होना
  • बहुत ज्यादा थका हुआ लगना

सफर की उल्टी और सिर दर्द से कैसे बचें?(Travel Sickness Prevention)

  • कार में आगे और बस में हमेशा बीच की सीट पर बैठें
  • मोबाइल देखने से बचें
  • चुपचाप बैठने की बजाय बात करते रहें
  • सफर के दौरान अदरक की टॉफी या नींबू हमेशा चूसते रहें

सफर की उल्टी और सिर दर्द किन गंभीर बीमारियों का संकेत हो सकती है?( Travel Sickness Disease Link)

  • कान की समस्या
  • न्यूरोलॉजिकल समस्याएं (दिमाग और तंत्रिका संबंधी)
  • पाचन संबंधी समस्या होना
  • लिवर की बीमारियां होना
  • ब्लड प्रेशर का कम होना (हाइपोटेंशन)

डिसक्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालिफाइड मेडिकल ओपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से न आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।

cancer prevention

स्वास्थ्य

