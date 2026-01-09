Travel Sickness: सफर में आती है उल्टी? सावधान! इन बीमारियों का हो सकता है संकेत, अभी जानें इसके कारण और बचाव के उपाय

Travel Sickness (image-geminiAI)
Travel Sickness: आपने कई लोगों को देखा होगा या फिर कई दफा आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि जब आप कार या बस में सफर कर रहे होते हैं तो आपका जी मिचलाना, उल्टी होना और सिर दर्द जैसी स्थिति हो जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? यह कितना खतरनाक हो सकता है? असल में इसको सामान्य समझकर टालना आपको बहुत भारी पड सकता है। आइये जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? इसके कारण, लक्षण और बचाव क्या हैं और इससे किन गंभीर बीमारियों का खतरा बढ जाता है।
गाडी में या बस में सफर के दौरान उल्टी होने को सफर की बीमारी कहा जाता है। इसको विज्ञान की भाषा में मोशन सिकनेस कहा जाता है। ये वास्तव में कोई बीमारी नहीं होती है बस स्वास्थ्य की एक स्थिति होती है। हमारे शरीर के अंगों में जब संतुलन में कमी आती है तो ये समस्या होती है। लेकिन कई मामलों में ये सामान्य सी समस्या किसी आने वाली गंभीर बीमारी का संकेत भी आपको देती है।
सफर के दौरान कान और आंख दोनों हमारे दिमाग को अलग-अलग सिग्नल देते हैं इससे दिमाग न तो आंखों के अनुसार क्रिया कर पाता है और न ही कान के अनुसार। इसी असंतुलन से सिर दर्द होता है और उल्टियां आती हैं।
डिसक्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालिफाइड मेडिकल ओपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से न आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।
