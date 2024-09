Motion Sickness : क्यों होती है कार में उल्टी, चक्कर जैसी समस्या, कैसे बचा जाए इससे

यह समस्या तब होती है जब मस्तिष्क की संवेदनाओं का असंतुलन होता है। इसका कारण है कि जब हम किसी वेहिकल में चल रहे होते हैं तो एक स्टेटिक व्यू मिलता है, जबकि हमारे कान और शरीर की अन्य संवेदनाएं मोशन को ​फील करती हैं। इससे मस्तिष्क में असंतुलन होता है जिसके कारण मस्तिष्क में भ्रम पैदा होता है, इस के कारण मोशन सिकनेस अर्थात उल्टी, चक्कर जैसी समस्या होने लगती है। मोशन सिकनेस का खतरा अकसर छोटे बच्चों में ज्यादा देखने को मिलता है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि छोटै बच्चों में मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र का विकास अभी हो रहा होता है।

इन लोगों को भी होती है मोशन सिकनेस की समस्या These people also have the problem of motion sickness मोशन सिकनेस (Motion Sickness) की समस्या बच्चों के साथ अन्य कई लोगों में देखने को मिलती है जिसमें महिलाएं, माइग्रेन से पी​ड़ित व्यक्ति आदि सब शामिल है। महिलाओं में इसका कारण हार्मोनल चेंजेस होता है, इसका सबसे ज्यादा असर महिलाओं प्रेगनेंसी के दौरान ज्यादा देखने को मिलता है। इसी के साथ जो लोग माइग्रेन से पीड़ित होते है उन लोगों में भी इसकी समस्या देखने को मिलती है। वृद्ध लोग भी इससे प्रभावित हो सकते हैं।